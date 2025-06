Tym aplikacjom Polacy ufają najmniej

Jak wygląda bezpieczeństwo najmłodszych w internecie? Wnioski są niepokojące Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Brak zaufania do TikToka i Facebooka wyraziło odpowiednio 32 i 31 proc. respondentów.

Instagram uzyskał najwięcej neutralnych ocen.

Najmniej rozpoznawalnym serwisem okazał się Telegram.

Z badania zrealizowanego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Kolektywu Analitycznego Res Futura i firmy SentiOne wynika, że największym zaufaniem Polaków cieszy się serwis YouTube. Zadeklarowało to 23 proc. respondentów (raczej ufam - 17 proc., zdecydowanie ufam - 6 proc.). 42 proc. odpowiedziało, że platforma jest im obojętna, a 20 proc. wyraziło wobec niej nieufność (raczej nie ufam - 11 proc., zdecydowanie nie ufam - 9 proc.). 7 proc. ankietowanych nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi, a 3 proc. nie znało serwisu. Według twórców badania wysoki poziom zaufania do platformy i obojętność wobec niej wskazują na jej stabilny wizerunek i brak poważnych kontrowersji.

Polacy najmniej ufają TikTokowi

Najmniej Polacy ufają TikTokowi. Brak zaufania do platformy wyraziło 32 proc. badanych (zdecydowanie - 14 proc., raczej - 18 proc.). Dla 28 proc. serwis ten pozostaje obojętny. Zaufanie do niego zadeklarowało 13 proc. respondentów. TikTok jest jedną z platform, wobec których żaden z badanych nie zadeklarował zdecydowanego zaufania. 16 proc. respondentów nie znało TikToka, a 5 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Drugą platformą z najmniejszym zaufaniem Polaków jest Facebook. Nie ufa mu 31 proc. respondentów (raczej - 23 proc., zdecydowanie - 8 proc.). Neutralnych odpowiedzi udzieliło również 31 proc. Ufa jej 22 proc. W tym przypadku również nikt nie zadeklarował zdecydowanej ufności wobec serwisu. 5 proc. ankietowanych oświadczyło, że nie zna platformy, a 6 proc. odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

Największa liczba neutralnych ocen

Instagram uzyskał najwięcej neutralnych ocen. 36 proc. badanych wskazało na odpowiedź "jest mi obojętny". Platformie nie ufa 20 proc. (raczej - 11 proc., zdecydowanie - 9 proc.), przy ufności na poziomie 11 proc. (raczej - 7 proc., zdecydowanie - 4 proc.). 19 proc. ankietowanych nie znało Instagrama, a 6 proc. nie umiało udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Platforma X (dawny Twitter) cieszy się zaufaniem na poziomie 20 proc. (raczej - 12 proc., zdecydowanie - 8 proc.). Nie ufa jej 21 proc. ankietowanych (raczej - 11 proc., zdecydowanie - 10 proc.). Odpowiedzi "jest mi obojętny" udzieliło 24 proc., a brak znajomości serwisu zadeklarowało 26 proc. badanych. 5 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Według analityka ResFutura wysoki poziom nierozpoznawalności w przypadku serwisu X może być spowodowany jego rebrandingiem i zmianą tożsamości (z Twittera).

Najmniej rozpoznawalny serwis

Najmniej rozpoznawalnym serwisem wśród respondentów okazał się Telegram. 58 proc. z nich wskazało, że go nie zna. Zaufanie do tej platformy zadeklarowało 4 proc. (raczej - 3 proc., zdecydowanie - 1 proc.). Dla 15 proc. ankietowanych serwis ten jest obojętny, a nieufność do niego wyraziło 11 proc. (raczej - 3 proc., zdecydowanie - 8 proc.).

"W badaniu uwzględniono również poziom niepewności i niezdecydowania. Dla większości platform od 5 proc. do 7 proc. respondentów wybrało odpowiedź 'nie wiem/trudno powiedzieć', co wskazuje na obecność wątpliwości lub brak silnych opinii" - podkreślili twórcy badania.

Sondaż przeprowadzono w dniach 28-29 kwietnia 2025 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski metodą wywiadów internetowych (CAWI).