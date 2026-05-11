Polska

Matura 2026 z matematyki rozszerzonej. Mamy arkusze

Matura 2026. Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w XII LO w Szczecinie
"Zdawalność wcale nie jest niska". Dziennikarka Karolina Słowik o maturze z matematyki
Centralna Komisja Egzaminacyjna ujawniła arkusze egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. Publikujemy je poniżej. W sieci pojawiły się też komentarze maturzystów wskazujące, że egzamin nie był łatwy.

Liczba zdających egzamin maturalny z matematyki rozszerzonej to w tym roku według informacji CKE 100 770 osób. Zmagania z testami rozpoczęły się o godzinie 9.00. Jakie zadania pojawiły się w tym roku?

Tradycyjnie Centralna Komisja Egzaminacyjna o 14.00 opublikowała arkusze z zadaniami. Na ich rozwiązanie przewidziano 180 minut.

ZOBACZ ARKUSZ: MATURA Z MATEMATYKI, POZIOM ROZSZERZONY ZOBACZ ARKUSZ: MATURA Z MATEMATYKI, POZIOM ROZSZERZONY

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym jest istotny dla osób, które planują studia wyższe związane z kierunkami ścisłymi i technicznymi.

Matura rozszerzona z matematyki - komentarze

W sieci około 13.00 pojawiły się komentarze maturzystów. "Jak spie*rzyć 3 lata w 3 godziny? Idź na maturę rozszerzoną z matematyki" - skomentowała jedna z maturzystek na portalu X. "Nie należę do tych osób, które będą mówić, że każdą maturę miały najtrudniejszą, ale jak Boga kocham, przerobiłem z tej matmy kilkadziesiąt arkuszy i tak trudnej jak tegoroczna nie znalazłem" - ocenił jeden ze zdających. "Ale trudna matura to właśnie zaleta. Przy łatwej wszyscy napiszą dobrze, wyniki są bardziej ściśnięte i wywala progi w kosmos, a jak jest trudna, to łatwiej się wyróżnić ze swoim wynikiem, jeśli ktoś rzeczywiście jest dobry" - stwierdził inny.

Matura 2026. Co w kolejnych dniach

Dziś o godzinie 14.00 odbędzie się matura z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. A jakie egzaminy czekają jeszcze absolwentów szkół średnich w tym tygodniu?

12 maja, wtorek - godzina 9.00 wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony); godzina 14.00 język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

13 maja, środa - godzina 9.00 chemia (poziom rozszerzony); godzina 14.00 historia sztuki (poziom rozszerzony)

14 maja, czwartek - godzina 9.00 informatyka (poziom rozszerzony); godzina 14.00 język ukraiński jako język obcy (poziom rozszerzony i dwujęzyczny)

15 maja, piątek - godzina 9.00 geografia (poziom rozszerzony); godzina 14.00 języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

Quiz matematyczny na poniedziałek

Dla tych, którzy z niecierpliwością czekają na rozwiązanie arkusza z zadaniami mamy szybki quiz. Jeśli masz lek za 600 dolarów i obniżysz jego cenę do 10 dolarów, to obniżka wyniesie... - 600 procent - stwierdził ostatnio Robert F. Kennedy Jr.

Na maturze z matematyki raczej by to nie przeszło. "Królowa nauk" przydaje się nie tylko na egzaminie. Nasz quiz pokaże, jak często potrzebujemy jej na co dzień. QUIZ z "królowej nauk". Zdasz na sto procent?

Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
