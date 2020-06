Wyciek na maturze? CKE zawiadamia policję, ale nie będzie unieważnienia egzaminu w całym kraju

Unieważnienie? Na pewno nie w całym kraju

- Traktujemy to zgłoszenie poważnie i o sprawie poinformowaliśmy policję, która zajmie się ustaleniem, czy doszło do wycieku - mówi Marcin Smolik w rozmowie z tvn24.pl.

Maturzyści obawiają się, że ewentualny wyciek może być powodem do unieważnienia egzaminu dojrzałości. Dyrektor CKE uspokaja. - Na pewno nie dojdzie do unieważnienia matury w całej Polsce - mówi Smolik. - Jeśli jednak potwierdzi się, że w jakiejś szkole czy grupie uczniów był wcześniej dostęp do pytań, tam unieważnienie matury jest możliwe.

W tym roku temat rozprawki brzmiał: "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów "Wesela", do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury". Uczniowie mogli też wybrać interpretację wiersza Anny Kamieńskiej "Daremne".