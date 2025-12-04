Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Morawiecki i Błaszczak komentują decyzję Żurka. "Sam prokurator stwierdził..."

Premier Mateusz Morawiecki i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak
Informacja o zarzutach dla dla Morawieckiego, Błaszczaka i Ardanowskiego
Źródło: TVN24
Były premier Mateusz Morawiecki odniósł się do informacji dotyczącej przedstawienia mu zarzutów. "Żałosne"- napisał między innymi. Zdaniem Mariusza Błaszczaka przedstawione mu zarzuty są "całkowicie bezpodstawne". Jan Krzysztof Ardanowski oznajmił, że jest "absolutnie spokojny" o decyzję Sejmu.

Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał marszałkowi Sejmu informacje dotyczące przedstawienia zarzutów popełnienia przestępstw byłym członkom Rady Ministrów: Mateuszowi Morawieckiemu, Mariuszowi Błaszczakowi i Krzysztofowi Ardanowskiemu - poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa.

Morawiecki: Donaldowi została tylko prokuratura

Do komunikatu prokuratury odniósł się Mateusz Morawiecki. "Upadłość systemu ochrony zdrowia, najdroższe święta w historii, Donaldowi (Tuskowi - red.) została tylko prokuratura, żałosne" - napisał były premier.

Jak przekazała Prokuratura Krajowa, Morawiecki ma status podejrzanego w następstwie przedstawienia mu zarzutu nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz z art. 18 § 2 Kk (podżeganie) w związku z ustawą o ochronie danych osobowych. Ma to związek z zajmowaniem stanowiska premiera.

Błaszczak: całkowicie bezpodstawne

Do informacji o zarzutach odniósł się również szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, były szef MSWiA i MON Mariusz Błaszczak, który uznał je za "całkowicie bezpodstawne"

- Sam prokurator, który zarzuty mi stawiał, stwierdził, że jako minister obrony miałem prawo do odtajnienia, a potem upublicznienia tych archiwalnych materiałów dotyczących obrony dopiero na linii Wisły, a nie na granicy naszego kraju - mówił w rozmowie z TVN24. - Tylko, jego zdaniem, źle zinterpretowałem te przepisy i zarzucił mi korzyść polityczną z tego tytułu płynącą - dodał.

Błaszczak o informacji o zarzutach: całkowicie bezpodstawne
Źródło: TVN24

Błaszczak ocenił, że korzyść mają mieszkańcy wschodniej Polski, ponieważ są bronieni od czasów rządów Prawo i Sprawiedliwości. Natomiast wcześniej - jego zdaniem - takiej ochrony nie mieli.

Błaszczak uzyskał status podejrzanego po przedstawieniu mu zarzutu nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego w związku z ujawnianiem lub wykorzystaniem informacji niejawnych, gdy był ministrem obrony narodowej. Obecnie Błaszczak ma w tej sprawie status oskarżonego.

Ardanowski: takie decyzje podjąłbym po raz kolejny

Głos w sprawie zabrał też trzeci z byłych ministrów, któremu przedstawiono zarzuty - Jan Krzysztof Ardanowski. Były minister rolnictwa i rozwoju wsi zaznaczył, że jest "absolutnie spokojny" o decyzję Sejmu.

- Jeżeli minister konstytucyjny odpowiedzialny za określony obszar państwa, w moim przypadku za rolnictwo, nie podejmowałby działań, które miały ratować to rolnictwo, to wtedy może powinien ponosić odpowiedzialność, również polityczną - komentował.

Ardanowski: takie decyzje podjąłbym po raz kolejny
Źródło: TVN24

- Każde działania uruchamiane wówczas, które miały pomóc przetrwać tysiącom polskich sadowników i pomogły przetrwać (...) należało podjąć - mówił dalej. - Ja takie decyzje podjąłbym po raz kolejny - skwitował.

Ardanowski uzyskał status podejrzanego w następstwie przedstawienia mu zarzutu nadużycia uprawnień funkcjonariusza w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Ma to związek z udzieleniem przez KOWR, który był pod jego nadzorem, gwarancji bankowych na 120 mln zł dla dwóch spółek. Według prokuratury, naraziło to Skarb Państwa na milionowe straty.

Kaczyński: polityka nieuznawania prawa

- Cała polityka pana Żurka to jest polityka już nie tylko łamania prawa, tylko po prostu jego nieuznawania. Mam nadzieję, że odpowie za to, ale nie przed Trybunałem Stanu, tylko przed być może specjalnie powołanym sądem - powiedział o sprawie Jarosław Kaczyński.

Kaczyński o decyzji Żurka: polityka nieuznawania prawa
Źródło: TVN24

Zdaniem Kaczyńskiego "mamy do czynienia z niezwykle brutalnym zamachem na polską demokrację, a także na polską suwerenność, które muszą być kiedyś rozliczone".

- Nie widzę żadnych podstaw, żeby kogokolwiek z tych panów (...) stawiać przed sądem albo przed trybunałem - oznajmił, odnosząc się do informacji o przedstawieniu zarzutów Mateuszowi Morawieckiemu, Mariuszowi Błaszczakowi i Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu.

Trela: musimy być bardzo konsekwentni

Komunikat prokuratury komentował także poseł Lewicy Tomasz Trela.

Trela: musimy być zdeterminowani
Źródło: TVN24

- Musimy robić swoją robotę, trzeba ją robić bardzo konsekwentnie. Niektórzy mówili, że Ziobro na komisję śledczą nie przyjdzie, został dowieziony. Niektórzy twierdzą, że Ziobro jest w Budapeszcie, a wcześniej czy później będzie w polskiej prokuraturze - zaznaczył.

Podkreślił, że konsekwencja i determinacja jest konieczna, aby w przyszłości osoby zajmujące eksponowane stanowiska nie podejmowały działań sprzecznych z interesem Polski.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
TAGI:
Prawo i SprawiedliwośćMateusz MorawieckiMariusz Błaszczak
Czytaj także:
Karetka
86-latka na rowerze potrącona przez samochód
WARSZAWA
Adam Glapiński
Glapiński: prognozy wskazują, że inflacja utrzyma się u celu
BIZNES
osiedle mieszkanie mieszkania wroclaw shutterstock_2508964843
Rząd "sfinansował Ukraińcom kredyty na mieszkania". Niezupełnie
Zuzanna Karczewska
Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej 4.12.
Kaczyński o ruchu premiera. "Jeżeli są jakieś poważne sprawy, to trzeba"
Polska
Czarzasty, apel
"Zróbmy wielką akcję". Apel w sprawie prezydenckiego weta
Polska
2025-12-03T211045Z_1_LWD711703122025RP1_RTRWNEV_C_7117-USA-TRUMP-EPSTEIN-0010
Ujawniono zdjęcia z wyspy Epsteina. "Epicentrum wykorzystywania seksualnego"
Świat
Wapienne w Beskidzie Niskim
Z Chicago do Polski. "Płakałam rzewnymi łzami"
BIZNES
Nieślubna córka Putina?
Nagranie z Paryża. To ma być nieślubna córka Putina
Świat
Radosław Sikorski
Sikorski o kierunku Rosji. "W stronę agresji"
Świat
Polizei
Matka w areszcie, dzieci w ośrodku w Niemczech. Nie spędzą razem świąt
Natalia Madejska
Deszcz, opady, zimno, mokro, pochmurno
Już niedługo będzie nawet 10 stopni, a może i więcej
METEO
Od 1 listopada mogą wystąpić problemy z aplikacją WhatsApp
Meta pod lupą. Komisja Europejska wszczyna śledztwo
BIZNES
Donald Tusk
Tusk "przedstawi pilną informację". Wiemy nieoficjalnie, czego ma dotyczyć
Polska
Pożar wybuchł w jednym z mieszkań w rejonie parku Krakowskiego w Krakowie
Wybuchł pożar. Mieszkańców ratowali policjanci. Nagranie
Kraków
Anoreksja wśród mężczyzn
Lekarz o anoreksji: na wyjazdy zabierałem wagę łazienkową i kuchenną
Zuzanna Kuffel
Szop pracz (Procyon lotor)
Chciał uratować ranne zwierzę, mógł sam umrzeć
METEO
imageTitle
Co stało się z bramką? Widok, który zadziwił Polskę
EUROSPORT
Tusk
Premier o składce zdrowotnej. "Nie ma takiej możliwości"
Polska
SLAPP
Projektantka pozwała wielką polską firmę. "Miałam nadzieję, że prawomocny wyrok zakończy sprawę"
Zespół autorów
Natalia SzostakKlaudia ZiółkowskaKatarzyna Korzeniowska
Jolanta Sobierańska-Grenda podczas szczytu medycznego
Ministra zdrowia: pomogę, jak tylko będę mogła
Zdrowie
Wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Spali, gdy zabójca uciekł ze szpitala. Usłyszeli wyrok
Lublin
Utrudnienia na kolei po awarii na stacji Warszawa Powiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Dyżurny ruchu usłyszał zarzut. Był pijany w pracy
Poznań
mika dywersja tvn24
Europejskie Nakazy Aresztowania po aktach dywersji na kolei
WARSZAWA
Andrzej Domański
Domański: rosną wpływy ze składki zdrowotnej
BIZNES
imageTitle
Polak wkracza na scenę. "Ja i żona prosimy o spokój"
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi tuż przy wybrzeżu Silverdale w hrabstwie Lancashire
Trzęsienie ziemi w Anglii. "Jakby nastąpiła podziemna eksplozja"
METEO
Ukraińskie dzieci w Charkowie
"To nie tylko tragedia dzieci, ale naruszenie prawa międzynarodowego". ONZ przyjęło rezolucję
Świat
Auto dachowało
Jechał pijany, zginęła 19-latka w zaawansowanej ciąży. Sąd obniżył karę
Białystok
imageTitle
Olimpijski ogień przekazany z problemami
EUROSPORT
Namalowali linię na, leżących na jezdni, liściach i igliwiu
Pomalowali liście zamiast asfalt. "Bareja"
Lublin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica