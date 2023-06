Bronisław Komorowski o marszu 4 czerwca: ma się czego Prawo i Sprawiedliwość obawiać

"Decyzja prezydenta, który przestraszył się własnego podpisu, burzy plan Jarosława Kaczyńskiego"

- Z panem prezydentem było tak, że kiedy była pora, zabrakło mu odwagi, żeby zawetować. Zabrakło mu rozwagi, żeby wiedzieć, co jest zapisane w tej ustawie. (…) Teraz znalazł się w sytuacji braku powagi, bo sytuacja jest tragikomiczna. Z jednej strony jest to dramat wizerunku Polski, a z drugiej jest to prześmieszne. Prezydent, który po trzech dniach zmienia zdanie w sposób zasadniczy, podpisuje ustawę, a potem zgłasza do niej poprawki - ja się z tym czuję fatalnie - powiedział.

- A co chciał osiągnąć Kaczyński? To tak jest w kampaniach wyborczych, że okres wakacyjny to jest pewna pustka. To jest taki reset. (…) On liczył na to, że to będzie wyciszenie tego, co do tej pory i że on wrzuci nową linię ostrego podziału, która się przyda w kampanii wyborczej - (podziału - red.) na agentów rosyjskich i patriotów PiS-owskich - ocenił były prezydent.