Co z mandatami po Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku? Szymon Hołownia odpowiada

- Jeżeli chodzi o wygasły mandat pana byłego posła Wąsika, wstrzymałem się z rozpoczęciem tej procedury obsadzania do czasu uzyskania kompetentnych opinii prawnych, bo to jest za poważna kwestia, żeby w sposób jakkolwiek budzący czyjekolwiek wątpliwości tutaj działać - dodał Hołownia.

- To sąd de facto wygasza swoim wyrokiem. Ja, wydając postanowienie, robię to po to, żeby uruchomić procedurę obsadzenia tych miejsc w Sejmie. Sejm, zdarzało się, procedował w niepełnym składzie. Ja już od początku mojej pracy jako marszałek chyba kilkanaście mandatów potwierdzałem. Ich wygaszenie, obsadzenie - to zawsze trwa - mówił Hołownia.