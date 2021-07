Szef senackiego klubu PiS rezygnuje z funkcji. Powodem "walka" z nepotyzmem

"Walka" z nepotyzmem w naszych szeregach skutkuje moją rezygnacją z funkcji szefa klubu senackiego i wiceszefa klubu parlamentarnego PiS - poinformował we wtorek Marek Martynowski. Sprecyzował, że powodem jego rezygnacji jest wybór Krzysztofa Sobolewskiego na sekretarza generalnego partii.

We wtorek po południu Martynowski umieścił w mediach społecznościowych zdjęcie podpisanego przez siebie dokumentu. Jest on skierowany do Ryszarda Terleckiego, szefa klubu parlamentarnego PiS. Martynowski poinformował w piśmie, że z dniem 6 lipca rezygnuje z funkcji szefa klubu senackiego PiS i wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego PiS.