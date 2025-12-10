Sasin: nic by się nie stało, gdyby prezydent Zełenski przyjechał do Polski Źródło: TVN24

W środę na konferencji prasowej w Warszawie przed wylotem prezydenta Karola Nawrockiego na Łotwę prezydencki szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz był pytany, czy wiadomo, kiedy dojdzie do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy.

Przydacz powiedział, że nie ma jeszcze ustalonej daty. - Dzisiaj rozmawiałem ze stroną ukraińską, jesteśmy w bieżącym kontakcie. Kanały dyplomatyczne są nie tylko otwarte, co wyjątkowo aktywne w tym kontekście - dodał minister.

- Już wiemy, że pan prezydent (Wołodymyr) Zełenski pozytywnie odpowiedział na zaproszenie prezydenta Nawrockiego i przyjedzie do Warszawy - zauważył.

O czym rozmawiać będą prezydenci?

Jak podkreślił szef BPM, rozmowy obu prezydentów będą dotyczyć m.in. sytuacji bezpieczeństwa, architektury bezpieczeństwa regionalnego, sytuacji na froncie, tematyki gospodarczej, a także "spraw dwustronnych, które są ważne do zachowania czy tworzenia dobro-sąsiedzkich stosunków pomiędzy Warszawą i Kijowem".

Przydacz ocenił, że jednym z elementów budowanej solidarności między Polską a Ukrainą jest "pozytywna reakcja na działanie w sferze historycznej". Jak mówił, trwają prace nad agendą także w tej sprawie.

Dopytywany, czy jest zadowolony ze środowej rozmowy ze stroną ukraińską ws. spotkania prezydentów, Przydacz ocenił, że w rozmowach jest "pewnego rodzaju krok naprzód, natomiast do finalnego efektu jeszcze troszkę brakuje".

- W tym momencie czekamy na reakcję strony ukraińskiej na konkretne propozycje z naszej strony. W zależności od tego będziemy wspólnie, mam nadzieję, decydować o dalszych krokach - dodał.

Spotkanie Zełenskiego z Nawrockim

W poniedziałek ukraiński prezydent poinformował, że zaprosił Nawrockiego do złożenia wizyty w Ukrainie. Zapewnił też, że sam odwiedzi Polskę, gdy otrzyma zaproszenie z konkretnym terminem. Tego samego dnia Marcin Przydacz napisał, że data spotkania prezydentów Polski i Ukrainy jest ustalana.

W środę rano Marcin Przydacz poinformował, że jeśli dojdzie do spotkania prezydenta Polski Karola Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, to odbędzie się ono w Warszawie.

W listopadzie prezydent Nawrocki zapewniał, że do spotkania z Zełenskim dojdzie "wcześniej czy później". Jak mówił, wizyta prezydenta Ukrainy w Warszawie byłaby dobrą okazją do tego, by spotkać się z mieszkającymi tam Ukraińcami czy do "ustalenia spraw, które są dla Polaków bardzo ważne i rozpoczęcia procesu ekshumacji na Wołyniu".

