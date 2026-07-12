Polska Filtr, ale jaki? Jak chronić skórę dziecka przed słońcem Anna Winiarska |

Jak chronić skórę dzieci przed słońcem? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Kierowniczka oddziału dermatologicznego w szpitalu dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie odpowiadała między innymi na pytania o to, czy przy zachmurzonym niebie można się opalić i co dzieje się z delikatną skórą dziecka, kiedy zbyt długo jest wystawiona na promienie słoneczne

Dermatolożka opowiedziała, jakie kremy z filtrem są odpowiednie dla najmłodszych i na czym polega "zasada 7W" przeciw czerniakowi. - Powtarzające się epizody oparzeń słonecznych, mogą w przyszłości skutkować wystąpieniem nowotworów skóry - przestrzega dr Marańska. Obecne zalecenia jasno wskazują, że dzieci do pierwszego roku życia nie powinno się wystawiać na słońce.

Filtr, ale jaki?

- Najważniejsza informacja jest taka, że smarujemy. Krem z filtrem, jaki by nie był, czy chemiczny czy mineralny, po prostu trzeba smarować. Ja gdzieś przeczytałam, że ten mineralny jest wskazany dla małych dzieci, a nasza ekspertka mówi, że ten chemiczny też jest dopuszczalny. Krzywdy nie zrobimy, ale ten mineralny jest bardziej widoczny, więc przez to bardziej skuteczny, bo wiemy, gdzie dziecko jest posmarowane i czy jest całe chronione - mówi Karolina Bałuc, współautorka podcastu "Mamy temat" w TVN24+

- Ja jestem w przededniu urlopu we Włoszech i bardzo mnie to interesowało. Nie zdążyłyśmy z odcinkiem, bo moja mama sobie spaliła uszy, a jak mówi nasza ekspertka, uszy to jeden z tych elementów ciała, o których się zapomina. Zapomina się smarować, założyć kapelusz, albo się nie docenia słońca - tłumaczy Maria Mikołajewska, współautorka podcastu "Mamy temat" w TVN24+.

Jak dodaje, podczas największych upałów bardziej wskazany jest filtr chemiczny. - Filtr chemiczny powoduje okluzję i ciało nie wydziela tak bardzo potu, to działa na zasadzie folii - powiedziała.

Dziennikarka podkreśla, że dzieci biorą przykład z dorosłych. - Dlatego moja córka każe mi się smarować, kiedy wychodzimy, kiedy ja ją smaruję - mówi Mikołajewska.

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Bałuc mówiła też o ubraniach z filtrami UV. - Rzeczywiście dziecko lepiej ubrać od stóp do głowy, praktycznie całe i wtedy się filtrem martwić mniej - powiedziała.

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