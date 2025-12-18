Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Sprawa testamentu. Nieoficjalnie: prokuratura zwróci się o uchylenie immunitetu Piebiaka

pap_20181219_0G8
Cichocki: Piebiak złożył mi propozycję, żebym został członkiem KRS
Źródło: TVN24
Prokuratura skieruje wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Łukaszowi Piebiakowi - dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze "Superwizjera" Maciej Duda i Łukasz Ruciński. Śledczy badają, czy Piebiak posłużył się we własnej sprawie autentycznym testamentem krewnej.

Według informacji reporterów "Superwizjera" Macieja Dudy i Łukasza Rucińskiego, Prokuratura Okręgowa w Warszawie skieruje do Sądu Najwyższego wniosek dotyczący Piebiaka w związku ze śledztwem, w ramach którego prokuratorzy badali prawdziwość testamentu, którym posłużył się sędzia.

Śledztwo w sprawie Łukasza Piebiaka

Chodzi o mieszkanie w dzielnicy Bielany w Warszawie, które należało do krewnej Piebiaka. Sprawę jako pierwszy opisał portal OKO.press. W 2023 roku Piebiak złożył do sądu wniosek o stwierdzenie spadku i przedstawił testament, który miał znaleźć w trakcie sprzątania mieszkania. Krewna sędziego miała przepisać mu przed śmiercią cały swój majątek.

Łukasz Piebiak
Łukasz Piebiak
Źródło: Rafał Guz/PAP

W przypadku braku testamentu i z racji braku potencjalnych spadkobierców mieszkanie przeszłoby w zasób miasta Warszawy. Jak opisało OKO.press, podczas rozprawy zainicjowanej z wniosku Piebiaka pełnomocnik miasta nabrał wątpliwości co do autentyczności testamentu i zażądał, aby w sprawę zaangażowała się prokuratura.

Ta ostatecznie wszczęła śledztwo ws. Piebiaka z art. 286 (Oszustwo) i art. 270 Kodeksu karnego, stanowiącego m.in. o posługiwaniu się nieautentycznym dokumentem.

Dziennikarze "Superwizjera" zwrócili się do rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Antoniego Skiby z prośbą o potwierdzenie informacji. - Żadnych informacji nie udzielamy - odparł.

Sędzia Piebiak u szefa klubu PiS. Czy to licuje z powagą urzędu? "Nie ganiajcie mnie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sędzia Piebiak u szefa klubu PiS. Czy to licuje z powagą urzędu? "Nie ganiajcie mnie"

Łukasz Piebiak i afera hejterska

Łukasz Piebiak był wiceministrem sprawiedliwości w okresie, kiedy resortem kierował Zbigniew Ziobro. Stanowisko stracił w 2019 roku, kiedy dziennikarze Onetu opisali jako pierwsi tzw. aferę hejterską. Podali wtedy, że na komunikatorze WhatsApp działała skupiona wokół Piebiaka zamknięta grupa o nazwie "Kasta", która wymieniała się pomysłami na oczernianie sędziów sprzeciwiających się zmianom wprowadzanym przez Prawo i Sprawiedliwość w sądownictwie.

Prokuratura chce postawić zarzuty w tej aferze pięciu sędziom i skierowała do SN wnioski o uchylenie immunitetów sędziowskich czterem z nich, w tym Piebiakowi. Do tej pory Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN podjęła jedynie decyzję w sprawie Jakuba Iwańca - w lutym 2025 roku neosędzia odmówił uchylenia mu immunitetu. Prokuratura wniosła odwołanie, ale ten wniosek, tak jak i wnioski o uchylenie pozostałych immunitetów, nie został jeszcze rozpatrzony.

Jak idą rozliczenia afer Zjednoczonej Prawicy?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jak idą rozliczenia afer Zjednoczonej Prawicy?

Michał Istel

W sprawie afery hejterskiej zapadł do tej pory jeden wyrok. Skazano jedną z członkiń grupy "Kasta" Emilię Sz. - posługującą się pseudonimem "Mała Emi". We wrześniu usłyszała ona prawomocny wyrok za pomówienie i znieważenie w internetowych wpisach byłego sędziego, a obecnie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Sąd wymierzył jej za to karę sześciu tysięcy złotych grzywny.

"Mała Emi" winna w sprawie afery hejterskiej
Źródło: Jacek Tacik/Fakty TVN

Piebiak bezskutecznie ubiegał się o powołanie do nieuznawanej Krajowej Rady Sądownictwa. Od kwietnia 2024 ponownie orzeka w warszawskim sądzie rejonowym.

OGLĄDAJ: Prośba szefa
pc

Prośba szefa

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/adso

Źródło: TVN24, OKO.press

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Sąd NajwyższyProkuraturasędziowieSprawy sądowe w PolsceAfera hejterska
Czytaj także:
Donald Tusk
Rozebrany Okrągły Stół "jak znalazł dla PiS-u", bo tam "mordobicie trwa w najlepsze"
Głazy w Bolonii
Wyjątkowa świąteczna atrakcja na renesansowym placu
Ciekawostki
Śmiertelny wypadek w miejscowości Zołcza-Ugory
Kierowca wypadł z kabiny, przygniótł go bus
Kielce
Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu
Na zakręcie pojechał prosto. Zderzenie i "silna woń alkoholu"
Kielce
Posłanka Kurowska: "Jeżeli będzie zeroemisyjność, nie będzie dwutlenku węgla". To nieprawda
"Słodka tajemnica" posłanki PiS. Co z mailami w sprawie Funduszu Sprawiedliwości?
imageTitle
Znakomity początek nie pomógł. Scottish Open już bez mistrza świata
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Zwrot w sprawie delegacji na rozmowy z Zełenskim? "Do MSZ wpłynęło zaproszenie"
Abp Adrian Galbas
Opłatek w Sejmie. Arcybiskup z prośbą
Radosław Sikorski
Sikorski: "dam 100 milionów dolarów Ukrainie". Z czego? Mamy odpowiedź MSZ
Gabriela Sieczkowska
MIASTO-Shenzhen-shutterstock_1386118730
Strzeżone laboratorium, inżynierowie "w całkowitej izolacji". Tu się toczy zimna wojna
BIZNES
Sudańscy uchodźcy czekają na swoją kolej, by napić się wody (13.02.2025 roku)
Kanały pełne ciał widoczne z kosmosu. Szokujące ustalenia
Świat
tabletki pastylki lekarstwa shutterstock_2476975989
Zamiast leków na odchudzanie dostawali jabłko albo pudełko zapałek
Trójmiasto
Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
"Estetyka rodem z placu budowy". Potężne betonowe zapory na osiedlowej uliczce
WARSZAWA
Marek Suski
Marek Suski, słysząc "debil", sam "poczułby się dotknięty". Ale nie przeprosi
shutterstock_2654653079
Stopy procentowe w strefie euro. Jest nowa decyzja
BIZNES
pap_20140124_0VD (1)
Miliardy zasiliły kasę NFZ. Teraz popłyną do szpitali
Zdrowie
Akcja ratunkowa na środku zamarzniętego stawu Glendale Heights
Samochód wpadł do zamarzniętego stawu
METEO
Waldemar Żurek
Sprzątanie po PiS i "paraliż" w Funduszu Sprawiedliwości. Część organizacji pomocowych pod ścianą
Trybunał Konstytucyjny
Po wyroku TSUE "stoimy przed ogromnym dylematem, co dalej"
Ostatecznie przyznali się, że aż trzy ryby zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję
Pokazali ryby, w sieci zawrzało. Okazało się, że stworzyła je sztuczna inteligencja
Poznań
Do zatrzymań doszło w Krakowie i powiatach krakowskim oraz limanowskim
Gang narkotykowy rozbity. W akcji brali udział kontrterroryści
Kraków
Donald Trump
Kto po Trumpie będzie prezydentem USA? Znaczący sondaż
Świat
Silny spływ zimna pod koniec grudnia dociera do Londynu, Paryża i Rzymu
Pogoda na święta i nowy rok. W atmosferze rozgrywa się szekspirowski dramat
Arleta Unton-Pyziołek
Matilda and Rabbi Eli Schlanger 16
Nic nie zapowiadało tragedii. Rodzina najmłodszej ofiary pokazała nagranie
Świat
Rob i Michele Reinerowie
Znane są wyniki sekcji zwłok filmowca i jego żony
Kultura i styl
Kuczmierowski
Ostatnia rozprawa w sprawie ekstradycji byłego szefa RARS. Wiemy, kiedy decyzja sądu
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. "To scenariusz idealny"
BIZNES
Oszustwo internetowe
Seniorka straciła blisko milion złotych. Zaufała "ekspertce"
Kujawsko-Pomorskie
Okoliczności zdarzenia w komisariacie wyjaśnia wydział kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
Zabił partnerkę, wyrwał policjantowi broń i wystrzelił. Decyzja prokuratury
Kraków
Donald Tusk
Tusk ostrzega Europę przed "złymi decyzjami"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica