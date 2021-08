Samolot z prezydentem wystartował, choć kontroler lotu zakończył służbę. Jest śledztwo prokuratury

"Niebezpieczeństwo katastrofy"

Śledztwo - jak wynika z dokumentu, do którego dotarliśmy - dotyczy "spowodowania bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym, dopuszczenia do startu samolotu przewożącego prezydenta RP, w przestrzeni powietrznej pozbawionej kontroli lotu".

W kwietniu Wirtualna Polska ujawniła zapisy wiadomości z grupy utworzonej na jednym z komunikatorów, w której przedstawiciele kilku instytucji zastanawiali się między innymi, jak informować o sprawie, by jej szczegóły nie ujrzały światła dziennego. Na tvn24.pl poinformowaliśmy z kolei, że urzędnicy Andrzeja Dudy wiedzieli o tym, że kontroler lotów w Zielonej Górze może pracować jedynie do godziny 22. Dotarliśmy do korespondencji mailowej, która to potwierdza. Ujawniliśmy też nagrania z pomiędzy kończącym pracę kontrolerem a pilotami prezydenckiego samolotu.