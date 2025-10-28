Logo strona główna
Polska

Karol Wojtyła otwarcie starał się zostać papieżem? "Te listy dały nam trop"

JPII_Tymieniecka_razem_3
"Tajemnica korespondencji". Listy Jana Pawła II do Anny Teresy Tymienieckiej
Źródło: TVN24
Anna-Teresa Tymieniecka pomagała Karolowi Wojtyle przed konklawe z 1978 roku, między innymi przedstawiając go w USA jako jednego z głównych kandydatów na nowego papieża - ustalili dziennikarze "Czarno na białym". Jaka była jej rola w wyborze Polaka na głowę Kościoła katolickiego? Czy Wojtyła otwarcie starał się zostać papieżem?
Kluczowe fakty:
  • Marcin Gutowski i Szymon Żyśko byli pierwszymi dziennikarzami na świecie, którzy zapoznali się z korespondencją Jana Pawła II i jego przyjaciółki Anny-Teresy Tymienieckiej.
  • Z listów wynika, że Tymieniecka pomagała kardynałowi Karolowi Wojtyle w organizowaniu spotkań w USA i promowaniu duchownego z Polski za oceanem.
  • Przed konklawe w 1978 roku Wojtyła spotkał się z blisko połową kardynałów decydujących o wyborze papieża.

Metropolita krakowski i amerykańska filozofka polskiego pochodzenia zaczęli wymieniać listy na początku lat 70. po tym, jak Anna-Teresa Tymieniecka przeczytała "Osobę i czyn" kardynała Wojtyły, następnie proponując mu przetłumaczenie i wydanie książki po angielsku.

Po tym, jak wiosną 1976 roku Wojtyła pisze w liście o planowanym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, Tymieniecka szybko przejmuje organizację znacznej części pobytu. 

Korespondencję Jana Pawła II i Anny-Teresy Tymienieckiej kupiono za 11 mln zł. Co zawiera
Jak filozofka pomogła przyszłemu papieżowi

- Anna-Teresa Tymieniecka popycha Karola Wojtyłę nie tylko do podróży duszpasterskich, ale także do uczestnictwa w najwyższej klasy wydarzeniach naukowych, a nawet politycznych - mówi w reportażu "Czarno na białym" dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski. Filozofka i jej mąż, ekonomista i doradca dwóch amerykańskich prezydentów Hendrik S. Houthakker, "pomogli (Wojtyle - red.) przede wszystkim w tym kontekście, że uwierzyli w niego", podkreślił Makowski.

Tymieniecka pomagała kardynałowi z Polski między innymi w przygotowywaniu przemówień, organizacji spotkań czy wywiadów. Przy okazji spotkań z Wojtyłą w USA, w których udział brały wpływowe osoby, przygotowywała notki biograficzne, które wysyłała także do prasy. - A w nich, na długo przed tym, nim komukolwiek w Polsce przyszło to do głowy, przedstawiała kardynała Karola Wojtyłę jako jednego z głównych kandydatów na przyszłego papieża - zauważa Marcin Gutowski w reportażu.

Anna-Teresa Tymieniecka i Karol Wojtyła
Anna-Teresa Tymieniecka i Karol Wojtyła
Źródło: archiwum prywatne Anny-Teresy Tymienieckiej

Listy dały trop

Autorzy cyklu o korespondencji Tymienieckiej i Jana Pawła II policzyli, że za sprawą Tymienieckiej i jej męża przed konklawe w 1978 roku kardynał Wojtyła spotkał się z blisko połową spośród ponad setki kardynałów-elektorów decydujących o wyborze głowy Kościoła. Uwzględnili przy tym wyłącznie indywidualne spotkania wymienione w "Kalendarium życia Karola Wojtyły" autorstwa ks. Adama Bonieckiego.

- Te listy dały nam trop - zauważył Marcin Gutowski w podcaście "Czarno na białym". Powołując się na niepublikowane dotąd dzienniki prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego z okresu konklawe z 1978 roku dodał, iż one "pośrednio również potwierdzają fakt, że papież Jan Paweł II nie do końca nie spodziewał się wyboru i nie jest tak, że nie było ludzi, którzy wykonywali pewną pracę dla tego, żeby tym papieżem został".

Wojtyła w ciągu kilku lat przed konklawe odbył dziesiątki spotkań w USA, Europie i Australii. Na to, że Tymieniecka odegrała rolę w zdobywaniu popularności przez kardynała Wojtyłę w Stanach, wskazuje w reportażu "Czarno na białym" także Ted Lipień, były redaktor naczelny sekcji polskiej Głosu Ameryki, który w 1976 roku przeprowadził wywiad z przyszłym papieżem.

- Nie ulega wątpliwości, że Anna-Teresa Tymieniecka przyczyniła się do zwiększenia tych kontaktów i na pewno pomogła mu w pewnym stopniu. Miał potem poparcie episkopatu amerykańskiego, kiedy doszło do wyboru na urząd papieża - zauważył Lipień.

Korespondencja Jana Pawła II i filozofki. Przez lata znały ją tylko dwie osoby
Szymon Żyśko

Czy Karol Wojtyła starał się zostać papieżem?

"Nigdy nie wie się, jakie będzie uwieńczenie, gdy coś, do czego się dąży, zostanie zrealizowane" - pisze Tymieniecka w liście do Jana Pawła II w 24. rocznicę jego wyboru na papieża w październiku 2002 roku.

Dlaczego rola Anny-Teresy Tymienieckiej została szybko zmarginalizowana po konklawe w 1978 roku? Co filozofka wyrzucała nowemu papieżowi w listach? Czy Karol Wojtyła otwarcie starał się zostać papieżem? Te i więcej pytań padają w reportażu "Droga do Watykanu" z cyklu "Tajemnica korespondencji", składającym się również z reportaży "Zakup za miliony" i "Skandal w Bostonie". Cały cykl można obejrzeć w TVN24+.

Kardynał Dziwisz wiedział o listach. "Zadzwonił z oburzeniem"
Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: tvn24.pl

