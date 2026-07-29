Rozłam w PiS Kto poszedł z Morawieckim? Jest lista członków stowarzyszenia Rozwój Plus Mikołaj Stępień |

Morawiecki: postanowiliśmy założyć klub parlamentarny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Listę członków stowarzyszenie Rozwój Plus opublikowało w środę na swojej stronie internetowej. Są na niej łącznie 44 osoby - w tym 39 posłów, jeden senator, trzech europosłów. Tego samego dnia Morawiecki zapowiedział powstanie nowego klubu parlamentarnego.

W skład stowarzyszenia wchodzą:

Choć jego nazwiska nie ma na liście, w środę dołączenie do stowarzyszenia Rozwój Plus ogłosił również poseł PiS Piotr Uściński.