Kto poszedł z Morawieckim? Jest lista członków stowarzyszenia Rozwój Plus
Listę członków stowarzyszenie Rozwój Plus opublikowało w środę na swojej stronie internetowej. Są na niej łącznie 44 osoby - w tym 39 posłów, jeden senator, trzech europosłów. Tego samego dnia Morawiecki zapowiedział powstanie nowego klubu parlamentarnego.
W skład stowarzyszenia wchodzą:
- Mateusz Morawiecki - prezes, poseł
- Marcin Horała - wiceprezes, poseł
- Izabela Antos - skarbnik
- Michał Dworczyk - sekretarz, europoseł
- Paweł Jabłoński - członek zarządu, poseł
- Piotr Mueller - komisja rewizyjna, europoseł
- Krzysztof Szczucki - komisja rewizyjna, poseł
- Włodzimierz Bernacki - senator
- Waldemar Buda - europoseł
- Anna Baluch - posłanka
- Ryszard Bartosik - poseł
- Zbigniew Chmielowiec - poseł
- Anna Ewa Cichowska - posłanka
- Janusz Cieszyński - sąd koleżeński, poseł
- Michał Cieślak - poseł
- Elżbieta Duda - posłanka
- Robert Gontarz - poseł
- Marcin Gwóźdź - poseł
- Fryderyk Sylwester Kapinos - poseł
- Łukasz Kmita - poseł
- Maria Koc - posłanka
- Wiesław Krajewski - poseł
- Andrzej Kryj - poseł
- Krzysztof Kubów - sąd koleżeński, poseł
- Anna Kwiecień - posłanka
- Krzysztof Lipiec - poseł
- Marzena Anna Machałek - posłanka
- Grzegorz Macko - poseł
- Monika Pawłowska - posłanka
- Grzegorz Puda - poseł
- Paweł Rychlik - poseł
- Olga Semeniuk-Patkowska - posłanka
- Łukasz Schreiber - poseł
- Sławomir Skwarek - poseł
- Mirosława Stachowiak-Różecka - posłanka
- Szymon Szynkowski vel Sęk - poseł
- Ryszard Terlecki - poseł
- Włodzimierz Tomaszewski - poseł
- Sylwester Tułajew - poseł
- Wojciech Michał Zubowski - poseł
- Ireneusz Zyska - poseł
- Andrzej Gut-Mostowy - poseł
- Marek Jakubiak - poseł
- Agnieszka Ścigaj - posłanka
Choć jego nazwiska nie ma na liście, w środę dołączenie do stowarzyszenia Rozwój Plus ogłosił również poseł PiS Piotr Uściński.
Źródło: tvn24.pl