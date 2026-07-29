Wrocław Areszt dla Adama C. i Tomasza M. Są podejrzani o pobicie Ukraińców Oprac. Mateusz Czajka |

Adam C. spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Maciej Kulczyński/PAP

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W środę sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla znanego m.in. z walk w federacji Gromda Adama C. "Cycu" oraz dla Tomasza M. O areszcie dla obojga poinformowała na Facebooku Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Policja podała, że wrocławscy funkcjonariusze przy zatrzymaniu korzystali m.in. ze wsparcia kontrterrorystów oraz tzw. "Łowców Głów".

Adam C. w sądzie Źródło zdjęcia: Maciej Kulczyński/PAP

"Jedno z zatrzymań miało dynamiczny przebieg – podejrzany próbował opuścić Wrocław" - przekazała Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Jak informowała wcześniej w komunikacie prokuratura, mężczyźni mają zarzuty "dotyczące m.in. pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej". Ten czyn jednocześnie zakwalifikowano jako występek o charakterze chuligańskim.

Pobicie nagrała kamera

Mężczyzn zatrzymano w związku z pobiciem w minioną niedzielę na Okulickiego we Wrocławiu. Wespół z trzecim mężczyzną, który jest obecnie poszukiwany przez policję, pobili 20-letnią Anastazję i 21-letniego Maksyma, którzy pochodzą z Ukrainy. Pobicie zostało nagrane przez kamerę.

Tomasz M. w sądzie Źródło: TVN24

"Tomasz M. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, składając obszerne wyjaśnienia dotyczące przebiegu zdarzenia .Adam C. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień w sprawie." - informowała we wtorek w komunikacie Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu

Adam C. w środę tłumaczył, że bił, ponieważ go bito. Przekazał, że żałuje i przeprasza, lecz nie powiedział kogo.

Pobicie Ukraińców we Wrocławiu Źródło: Karina Kitsai

"Dostałam w twarz"

Jak wspomniała nam pani Anastazja, wszystko zaczęło się od tego, że zwróciła jednemu z mężczyzn uwagę, gdyż wszedł przed nią do kolejki w sklepie. Karina Kitsai, matka pokrzywdzonej 20-latki powiedziała, że w stronę kobiety skierowano wyzwiska. Wspomniała, że kobieta miała usłyszeć, iż jest "ukraińską sz***ą" oraz "dzi**ą ukraińską". Gdy młoda kobieta wyszła ze sklepu, w jej kierunku wyszedł Maksym. Trójka mężczyzn rzuciła się w jego stronę.

Zostali zaatakowani pod sklepem Źródło: TVN24

- Najpierw jeden z nich uderzył mojego chłopaka, a po minucie ja dostałam w twarz od innego. Dostałam może cztery razy, ostatni raz jak mój chłopak leżał już na ziemi i próbowałam go podnieść, bo trzy osoby dalej go biły - opowiedziała nam Anastazja.

Tomasz M. w sądzie Źródło zdjęcia: Maciej Kulczyński/PAP

Dodała, że ostatni cios trafił w jej ucho, które zostało rozerwane i wymagało sześciu szwów. Jak informowała nas podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, według zgłoszenia sprawcy mieli też ukraść telefon należący do pokrzywdzonej.

tvn24.pl