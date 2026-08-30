List i "trzy scenariusze" w sprawie Radosława Piesiewicza. Adam Konopka: nie widzę żadnych problemów
W niedzielę Przegląd Sportowy opublikował treść wewnętrznego listu wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasza Chamery, który otrzymali członkowie stowarzyszenia w związku z zatrzymaniem prezesa Radosława Piesiewicza.
Jak wynika z pisma, Międzynarodowy Komitet Olimpijski rekomenduje trzy rozwiązania trwającego kryzysu. Pierwszym jest samodzielna rezygnacja Piesiewicza z funkcji prezesa, a drugim samodzielna decyzja władz PKOl o zawieszeniu lub odwołaniu prezesa. Trzeci scenariusz to interwencja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wobec braku decyzji PKOl.
O scenariusze te pytany był w TVN24 wiceprezes PKOl i Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka, który potwierdził, że otrzymał wspomniany list. - Przyznam, że to jest taka troszkę niezrozumiała dla mnie wizja. Tym bardziej że chyba to nie jest najlepszy przykład zarządzania kryzysowego - ocenił.
Konopka o scenariuszach dla PKOl. "Mamy je przepracowane wewnątrz"
Konopka przekazał też, że list "nie do końca oddaje wszystkie scenariusze, jakie są możliwe". - My je mamy przepracowane wewnątrz. Nie widzę żadnych problemów z przeprowadzeniem któregoś z tych scenariuszy z pierwszej części tego (...) listu - powiedział.
Zaznaczył też, że "nie przyjmuje do wiadomości, że pan prezes Piesiewicz jeszcze dłuższy czas będzie piastował stanowisko prezesa i tyle". - Natomiast co do MKOl-u, pragnę uspokoić, że sekretarz generalny jest w stałym kontakcie z MKOl-em, bo to, co się wydarzyło, nie jest tajemnicą również i na świecie, i nie ma żadnego takiego oczekiwania czy też presji ze strony MKOL-u, czy niepewności, że my sobie nie poradzimy wewnętrznie z tym problemem - powiedział.
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