Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Linda Klimovicova, tenisowy talent z Czech gra dla Polski

|
Linda Klimovicova polskie obywatelstwo otrzymała w 2024 roku
Linda Klimovicova polskie obywatelstwo otrzymała w 2024 roku
Źródło: Lech Muszyński/PAP
Linda Klimovicova, lat 21, wybrała Polskę, z Ołomuńca przeniosła się do Bielska-Białej, tam mieszka i trenuje. W Australian Open, reprezentując już barwy biało-czerwone, awansowała właśnie do rundy drugiej. Wierzy w siebie bardzo, zawsze tak było. - Napisała, że w środę znowu wygra - mówi TVN24+ Piotr Szczypka, człowiek w jej karierze bardzo ważny. A zadanie przed nią ekstremalnie trudne.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Linda Klimovicova urodziła się w Ołomuńcu, w Czechach, ale gra dla Polski. Do Bielska-Białej najpierw przyjeżdżała na treningi.
  • W klubie, który reprezentuje, BKT Advantage Bielsko-Biała, zarywają noce, by oglądać jej mecze w Australian Open.
  • W Melbourne awansowała właśnie do drugiej rundy, to już największy sukces jej kariery.
  • Klimovicova wytłumaczyła, dlaczego zmieniła barwy narodowe.
  • W drugiej rundzie Australian Open, w meczu z Ukrainką Eliną Switoliną, też zamierza wygrać.
  • WIĘCEJ TENISA W EUROSPORT.TVN24.PL

19 stycznia, Melbourne, Australian Open 2026, runda I.

Linda w imprezie Wielkiego Szlema, w drabince głównej, debiutuje. Rywalką - Brytyjka Francesca Jones, numer 71. na świecie. Prowadzi 6:2, 3:2, Jones ma coraz większe problemy z poruszaniem się po korcie, punkty zdobywa tylko przy swoim podaniu, w medycznej przerwie fizjoterapeutka sprawdzała okolice jej prawego biodra. W końcu mecz poddaje.

Klimovicova jest w rundzie drugiej. - To już trzecia zarwana noc, po trzech meczach kwalifikacyjnych - opowiada Piotr Szczypka, prezes Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage Bielsko-Biała, w którym Linda trenuje. - Ze względu na godzinę mecze oglądamy domach, nie w klubie, ale na bieżąco wymieniamy się uwagami. To fajne zarywanie nocy, oby było ich jak najwięcej.

Linda Klimovicova już osiągnęła w Melbourne życiowy sukces
Linda Klimovicova już osiągnęła w Melbourne życiowy sukces
Źródło: Marcin Cholewinski/ZUMA Press Wire/Shutterstock/EastNews

"Z każdym miesiącem przebywała u nas coraz dłużej"

Na świat przyszła 18 czerwca 2004 roku w Ołomuńcu, Morawy, wschodnia część Czech. Półfinalistka juniorskiego Wimbledonu 2022, triumfatorka sześciu singlowych i czterech deblowych turniejów rangi ITF, niższej ligi tenisowej. W turniejach WTA Tour, rangi już wyższej, zadebiutowała w 2021 roku, w Pradze.

Jak trafiła do Polski, do Bielska Białej? Opowiada prezes Szczypka: - Szukaliśmy trenera dla Mai Chwalińskiej, naszej zawodniczki. Szukaliśmy go w Czechach i padło na Jaroslava Machovsky'ego. Zaczął współpracę z Mają, zobaczył, jak to wszystko u nas wygląda. Lindę oczywiście znał. I ona też zaczęła tu przyjeżdżać na treningi. Jesteśmy silnym klubem, zawsze współpracowaliśmy z Czechami, więc zaprosiliśmy Lindę do drużynowych mistrzostw Polski, jeszcze w juniorach, z 15 lat wtedy miała. A w międzyczasie okazało się, zupełny przypadek, że Marek, jej ojciec, znał się z moim niestety już świętej pamięci ojcem. Z każdym miesiącem przebywała u nas coraz dłużej, mamy tu restauracje i dobre warunki mieszkaniowe, niczego jej nie brakowało, często trenowała razem z Mają, szybko zaprzyjaźniła się ze wszystkimi.

A zmiana obywatelstwa, krok tak poważny?

Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
Dziennikarz eurosport.pl
Czytaj także:
"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Jak śmierć wykorzystali do fejka
FAŁSZ"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Nawet śmierci użyli do fejka
Michał Istel
Wołodymyr Zełenski
Zełenski nie wyklucza przyjazdu do Davos. Stawia warunek
Świat
Siarczysty mróz na początku lutego nad Rosją
Czy coś przyhamuje nieludzki mróz?
Arleta Unton-Pyziołek
imageTitle
21-latek bez tytułu. Oto następny rywal Hurkacza
EUROSPORT
Kim Dzong Un defilada
Bez zapowiedzi. Ostentacyjne usunięcie przez Kim Dzong Una
BIZNES
Alain Orsoni
"Jestem skazany na śmierć". Został zastrzelony nad grobem matki
Świat
Mróz
Kolejne regiony z ostrzeżeniami IMGW
METEO
szpital wadowice porodowka
Trudna sytuacja porodówki w Wadowicach. Reaguje starosta
Kraków
Wcześniak hospitalizowany z powodu zakażenia RSV
RSV groźny dla najmłodszych i najstarszych, grypa dla wszystkich. Jak się chronić?
Piotr Wójcik
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta
Podał "doradcy" hasło i login do konta bankowego. Stracił oszczędności życia
Kujawsko-Pomorskie
collegium humanum
Proces w sprawie Collegium Humanum przeniesiony do Warszawy
WARSZAWA
Zamknięta plaża North Steyne Beach
Kolejny atak rekina, władze zamknęły plaże
METEO
imageTitle
"Ta dziewczynka jeszcze nie wiedziała". Urocze nagranie polskiej olimpijki
EUROSPORT
shutterstock_2507781763
Orlen: odkryto nowe złoże gazu ziemnego
BIZNES
Tył maszyny drążącej TBM "Katarzyna"
Pat przy realizacji jednej z największych inwestycji trwających obecnie w Polsce
Łódź
imageTitle
Sinner z błyskawicznym awansem. Pocieszał załamanego rywala
EUROSPORT
Wypadek na przejeździe kolejowym pod Wieluniem
Wjechała na tory. Zderzyła się z pojazdem technicznym
Łódź
Donald Trump
Trump pokazał SMS-y od Ruttego i Macrona. Piszą o Grenlandii
Świat
shutterstock_2156725749
Zlikwidowano ponad 100 tysięcy etatów. "Skala cięć przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii"
BIZNES
Samochód wypadł z wału i zatrzymał się na zamarzniętym kanale
Samochód wypadł z drogi i zatrzymał się na zamarzniętym kanale
Olsztyn
imageTitle
Hurkacz surowy dla siebie po awansie
EUROSPORT
Karambol na ponad 100 pojazdów w Michigan
Karambol na ponad 100 pojazdów. Wszystko przez efekt jeziora
METEO
imageTitle
8:0. Wynik, jakiego polski tenis dotąd nie widział
EUROSPORT
imageTitle
Zszokowała Melbourne przed meczem
EUROSPORT
Kobieta była uwięziona w windzie przez 16 godzin
Kobieta była zamknięta w windzie 16 godzin. Nie mogła wezwać pomocy
Łódź
shutterstock_610066631
Wielkie linie wprowadziły zmiany. Nowy zakaz na pokładzie
BIZNES
Krowa Veronika
Zaskakujące, co krowa Veronika robi z kijem. Naukowcy nie wierzyli własnym oczom
Maciej Wacławik
29-latek został zatrzymany
Sądził, że chroni swoje pieniądze i bierze udział policyjnej akcji
WARSZAWA
imageTitle
Linette wciąż niepokonana. Awansowała też w deblu
EUROSPORT
Mężczyzna zmarł na przystanku w Gdyni
Mężczyzna upadł na przystanku i "łapał powietrze". Nie udało się go uratować
Trójmiasto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica