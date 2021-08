Lex anty-TVN. Eksperci o konsekwencjach przyjęcia noweli ustawy i oświadczeniu amerykańskich senatorów

O konsekwencjach ustawy lex anty-TVN, projektu nowelizacji ustawy medialnej złożonego przez PiS, oraz o wspólnym oświadczeniu senatorów Stanów Zjednoczonych w tej sprawie rozmawiali we "Wstajesz i wiesz" profesor Małgorzata Zachara-Szymańska oraz doktor Tomasz Płudowski. - Nie wiemy, czy ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest to tylko pewien rodzaj zagrywki taktycznej, czy rzeczywiście oni będą obstawali przy tym. Ale konsekwencje mogą być dalekie - uważa Płudowski.

W związku ze złożonym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem noweli ustawy medialnej, nazywanym lex anty-TVN, wspólne oświadczenie wydali w tym tygodniu demokratyczni i republikańscy senatorowie USA . "Ustawa ta, w połączeniu z odmową Polski odnowienia koncesji dla TVN-u, to kolejny krok w kierunki zagrażającym polskiej demokracji" - ocenili. Napisali też, że gdyby projekt "został przyjęty i stał się prawem, dyskryminowałby firmy spoza Unii Europejskiej oraz prawdopodobnie doprowadziłby do wyjścia z Polski poważnego amerykańskiego inwestora".

Senatorowie z USA piszą w sprawie lex anty-TVN. Zachara-Szymańska: to oświadczenie ma wagę

Dodała, że "nie można cieszyć się statusem zaufanego partnera, do którego kierowane są inwestycje, w tym inwestycje wrażliwe, związane z obronnością, a jednocześnie w momencie, w którym dyktuje to krótkowzroczny interes polityczny, łamać podstawowe zasady, na których ten sojusz się opiera".

Płudowski o konsekwencjach ewentualnego przyjęcia ustawy lex anty-TVN

- My do końca nie wiemy, jak to się skończy. Nie wiemy, czy ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest to tylko pewien rodzaj zagrywki taktycznej, czy rzeczywiście oni będą obstawali przy tym. Ale konsekwencje mogą być dalekie. Najdalej idące to są konsekwencje związane z osłabieniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie oczywiście - powiedział.