Polska

Kwalifikacja wojskowa. Co trzeba o niej wiedzieć

|
Klatka kluczowa-3544
Kosiniak-Kamysz: nie każdy będzie służył w wojsku, ale każdy z nas musi mieć umiejętności
Źródło: TVN24
Jeśli w przyszłym roku kończysz 19 lat i jesteś mężczyzną, możesz spodziewać się wezwania do kwalifikacji wojskowej. Na czym ona polega, czy jest obowiązkowa, co oznaczają poszczególne kategorie wojskowe i kto poza 19-latkami może otrzymać wezwanie?
Kluczowe fakty:
  • Kwalifikacja wojskowa może objąć w przyszłym roku nawet 235 tys. osób.
  • Przed komisją dana osoba przechodzi badanie lekarskie i psychologiczne oraz otrzymuje oznaczoną kategorię zdolności do służby wojskowej (A, B, D oraz E).
  • Termin kwalifikacji wojskowej może zostać wyznaczony w okresie od początku lutego do końca kwietnia.
  • Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa, a osobom, które otrzymają wezwanie, ale bez uzasadnienia nie stawią się na kwalifikacji, grozi nie tylko grzywna.

"W dniu twoich osiemnastych urodzin dwie rzeczy są pewne" - dowiadujemy się z jednego z filmów na kanale Zostań Żołnierzem, prowadzonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z wojskiem. Te dwie rzeczy to otrzymanie dowodu osobistego oraz... kwalifikacji wojskowej. Co trzeba o niej wiedzieć?

Kwalifikacja wojskowa - wezwanie

Osoba, która w danym roku podlega kwalifikacji wojskowej, otrzymuje wezwanie z określeniem dnia, godziny i miejsca obowiązkowego stawienia.

Przed komisją dana osoba przechodzi badanie lekarskie i psychologiczne oraz otrzymuje oznaczoną kategorię zdolności do służby wojskowej (A, B, D oraz E), otrzymuje też stopień szeregowego i zostaje przeniesiona do pasywnej rezerwy wojskowej.

Psycholożka z rozrusznikiem serca. I wojskową kategorią A
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Psycholożka z rozrusznikiem serca. I wojskową kategorią A

Justyna Suchecka, Maria Mikołajewska

Kwalifikacja wojskowa - kiedy dostanę wezwanie

Osoby zobowiązane do stawienia się do kwalifikacji wojskowej powinny otrzymać stosowne wezwanie co najmniej siedem dni przed terminem stawiennictwa. "Jeżeli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest zawiadomić o tym właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta)" - czytamy na stronie Wojska Polskiego.

Takie zawiadomienie należy złożyć najpóźniej w dniu wyznaczonego stawiennictwa - wraz z podaniem przyczyny nieobecności. Wówczas wyznaczony zostanie kolejny termin.

Kwalifikacja wojskowa - kategorie zdolności do służby

Co oznaczają poszczególne kategorie zdolności do służby wojskowej?

  • Kategoria A - zdolność do służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej.
  • Kategoria B - czasowa niezdolność do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju.
  • Kategoria D - niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.
  • Kategoria E - trwała i całkowita niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wojna? Uczą się, jak przetrwać w lesie albo tamować masywne krwotoki

Wojna? Uczą się, jak przetrwać w lesie albo tamować masywne krwotoki

Iga Dzieciuchowicz
Kilka tysięcy zgłoszeń pierwszego dnia. "To bardzo dobre decyzje"

Kilka tysięcy zgłoszeń pierwszego dnia. "To bardzo dobre decyzje"

Kwalifikacja wojskowa w 2025 roku - kogo obejmuje

W tym roku do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wezwani zostali m.in. mężczyźni urodzeni w 2006 roku, mężczyźni urodzeni w latach 2001-2005, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, oraz osoby, które w ciągu dwóch poprzednich lat zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względów zdrowotnych.

Wezwanie otrzymały także kobiety urodzone w latach 1998-2006, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2024/2025 kończyły studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny - dowiadujemy się z rozporządzenia MON.

Kwalifikacja wojskowa w 2026 roku - kto będzie wezwany

Zgodnie z rozporządzaniem MON, w 2026 roku do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wezwani zostaną:

  • mężczyźni urodzeni w 2007 roku
  • mężczyźni z roczników 2002-2006, którzy jeszcze nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
  • osoby, które w ciągu poprzednich dwóch lat zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względów zdrowotnych
  • kobiety urodzone w latach 1999-2007 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2025/2026 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny
  • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej
  • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa - kiedy najbliższa

Wojewoda ogłasza kwalifikację wojskową na terenie województwa w obwieszczeniu - nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia. W ministerialnym rozporządzeniu podano, że "termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień 16 stycznia 2026 r., z kolei czas samych kwalifikacji na okres od 2 lutego do 30 kwietnia przyszłego roku.

Kwalifikacja wojskowa 2026 - ile osób obejmie

W latach 2023-25 kwalifikacja wojskowa objęła co roku około 230 tysięcy osób. W 2026 roku ma to być mniej więcej 235 tysięcy.

Kwalifikacja wojskowa - czy jest obowiązkowa

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa, a osobom, które otrzymają wezwanie, ale bez uzasadnienia nie stawią się na kwalifikacji, grozi nie tylko grzywna.

"W przypadku niezgłoszenia się bez uzasadnionej przyczyny do rejestracji osoby podlegającej temu obowiązkowi wójt (burmistrz, prezydent miasta) nakłada na tę osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do urzędu gminy, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji" - czytamy w rozdziale "Rejestracja wojskowa" ustawy o obronie Ojczyzny.

Do wojska czy do lekarza? Zły stan zdrowia poborowych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Do wojska czy do lekarza? Zły stan zdrowia poborowych

Piotr Wójcik

Autorka/Autor: Maciej Wacławik //az

Źródło: wojsko-polskie.pl, PAP, tvn24.pl

