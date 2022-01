Kurator oświaty Barbary Nowak nazwała szczepienia przeciw COVID-19 "eksperymentem". Minister Czarnek komentuje

Słowa małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, która nazwała szczepienia przeciw COVID-19 "eksperymentem", skomentował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Przekazał, że zadzwonił do niej, żeby "zwrócić uwagę na to, że im mniej wypowiadamy się w sprawach, które nie należą do właściwości naszego działania i do naszych kompetencji (...), tym lepiej dla całości sprawy". Wiceszef resortu Tomasz Rzymkowski zapowiedział, że w poniedziałek odbędą się rozmowy z "bezpośrednim przełożonym pani kurator".

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak nazwała w piątkowej rozmowie z Radiem Zet szczepienia przeciwko COVID-19 "eksperymentem" i powiedziała, że jest przeciwko wprowadzeniu takiego obowiązku dla nauczycieli.

Czarnek: uznałem to jedno słowo z wypowiedzi kurator Nowak za wypowiedź szkodliwą

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek był pytany o te słowa Nowak w sobotę na antenie Radia Maryja. - Mamy różne zdania. O nich trzeba mówić w sposób kulturalny i rozsądny. Rozsądku trzeba nam wszystkim – powiedział.

- Wczoraj po tej wypowiedzi pani kurator Barbary Nowak, którą niezwykle cenię i szanuję, zadzwoniłem do niej po to, żeby zwrócić uwagę na to, że im mniej wypowiadamy się w sprawach, które nie należą do właściwości naszego działania i do naszych kompetencji (...), tym lepiej dla całości sprawy - dodał.

Szef MEiN przekazał, że "pani kurator przyjęła moją interpretację jej wypowiedzi i natychmiast zareagowała, stwierdzając, że rzeczywiście nie jest dobrze, jeśli jako historyk z wykształcenia, a nie medyk, wypowiada się o szczepionkach, czyli w sprawach stricte medycznych".

Minister powiedział także, że na temat szczepień "w sposób stricte medyczny wypowiadać nie chce". - Nie jest moją rolą, aby weryfikować teraz osiągnięcia naukowców, co do tego, jakie ma zastosowanie i jakie ma ewentualne skutki szczepionka. I na pewno nie jestem tym człowiekiem, który mógłby powiedzieć, że jest to eksperyment - przekonywał.

Jak dodał Czarnek, "w tym sensie uznałem tę część wypowiedzi pani kurator Barbary Nowak, to jedno słowo z jej wypowiedzi, za wypowiedź szkodliwą, z czym pani kurator się zgodziła, przedstawiając następnie swoje stanowisko w mediach społecznościowych".

Wiceszef MEiN: absolutnie skandaliczne słowa

Wcześniej tego dnia o słowach Nowak z TVN24 rozmawiał wiceszef MEiN Tomasz Rzymkowski. Przekazał, że resort krytykuje jej wypowiedź. - W poniedziałek będziemy rozmawiać z bezpośrednim przełożonym pani kurator, czyli z panem wojewodą małopolskim - zapowiedział.

Rzymkowski pytany o szczegóły rozmowy zastrzegł, że nie chce uprzedzać faktów. Zapowiedział, że rozmowa z wojewodą Łukaszem Kmitą odbędzie się w formie telefonicznej, a ze swojej strony - jako pełnomocnika rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego - wystosuje on także pismo w sprawie Nowak.

Wiceminister dopytywany o zapowiedziane obowiązkowe szczepienia nauczycieli przekonywał, że to trzecia najlepiej zaszczepiona grupa zawodowa. - Trzeba skupić się na innych grupach zawodowych i szeregu osób niezwiązanych z żadnym zawodem, aby się szczepili. Trzeba apelować, tłumaczyć i absolutnie nie zgadzać się na taką retorykę, jakiej użyła pani Barbara Nowak, nazywając szczepienia eksperymentem medycznym - powiedział.

- To absolutnie skandaliczne słowa, od których my, jako Ministerstwo Edukacji i Nauki, absolutnie się odcinamy - oświadczył.

Fogiel: wypowiedź szkodliwa, głupia

Zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław powiedział w sobotę w Programie Trzecim Polskiego Radia, że "jest zdumiony tą wypowiedzią pani kurator". Dodał, że jeżeli Nowak "nie była w stanie wykonać minimalnego wysiłku polegającego na wejściu na stronę Głównego Inspektora Sanitarnego" i przeczytaniu, "jeżeli ma jakieś wątpliwości, artykułu wyjaśniającego, czemu twierdzenia o tych rzekomych eksperymentach mijają się z faktami, to nie powinna się w ogóle wypowiadać na ten temat".

- Jest to wypowiedź szkodliwa, głupia i należy ją potępić - ocenił.

Dopytywany, czy Nowak powinna zostać zdymisjonowana, Fogiel odparł, że "to już będą decyzje w pierwszej kolejności wojewody, w drugiej ministra (edukacji - red.). - Ale uważam, że co najmniej należałoby rozważyć jakieś bardzo zdecydowane ruchy w tej sprawie - dodał Fogiel.

Krytyka Barbary Nowak ze strony ministra zdrowia i edukacji

Wypowiedź małopolskiej kurator oświaty skrytykował w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Ocenił, że powinna ponieść konsekwencje. Zaznaczył, że potępia "wszystkie takie oznaki braku rozumu" i apelował o "pewnego rodzaju wstrzemięźliwość". Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek uznał wypowiedź Nowak za "szkodliwą", z którą "absolutnie" się nie zgadza.

Niedzielski: kurator Barbara Nowak powinna ponieść konsekwencje za antyszczepionkowe wypowiedzi TVN24

Dymisji małopolskiej kurator oświaty domaga się była rzeczniczka PiS, obecnie europosłanka Beata Mazurek, która w tej sprawie zwróciła się w piątek do szefa MEiN. "Premier (Mateusz Morawiecki) podjął decyzję! Ambasador RP w Czechach zostanie odwołany bo: 'Nie ma zgody na skrajnie nieodpowiedzialne wypowiedzi'. Czy i jaka będzie decyzja wz. z tą wypowiedzą Panie (Przemysławie Czarnek)? A może są równi i równiejsi?" - napisała na Twitterze.

Przywołała w tym kontekście sprawę ambasadora RP w Czechach Mirosława Jasińskiego, który może stracić stanowisko po tym, jak udzielił wywiadu Deutsche Welle w sprawie sporu polsko-czeskiego dotyczącego funkcjonowania kopalni w Turowie.

Wieczorem zwróciła się ponownie do ministra edukacji. "Hej (Przemysław Czarnek), Ty głuchy jesteś? Nie trzymaj nas w nieustannej niepewności tylko miej odwagę udzielić odpowiedzi?" - napisała na Twitterze.

Małopolska kurator oświaty: nie powinnam się wypowiadać

Do sprawy odniosła się też sama kurator Nowak. "Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki" - napisała w piątek na Twitterze. "Zapewniam, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego" - dodała.

W piątek wieczorem w rozmowie z Polską Agencją Prasową kurator Nowak zapewniła, że nie kwestionowała zasadności szczepień, jednak - jak dodała - każdy człowiek musi mieć prawo do wolnego wyboru. Przyznała, że sama zaszczepiła się przeciwko COVID-19.

Autor:js, akw, akr/adso

Źródło: PAP, TVN24