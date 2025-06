Kto na rzecznika rządu? Szef KPRM o "najlepszym modelu" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

W zeszły czwartek po kolejnym spotkaniu liderów koalicji rządzącej marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050 - Trzecia Droga) przekazał, że ustalono między innymi powołanie rzecznika rządu.

Szef KPRM Jan Grabiec pytany w poniedziałek w "Faktach po Faktach", czy rzecznik rządu będzie powołany, odparł, że "to decyzja premiera". Dodał jednak, że "nie widzi przeszkód, żeby do powołania rzecznika nie doszło".

Podkreślił, że "najważniejsze jest to, żeby ten rzecznik rzeczywiście mówił w imieniu całego rządu". Pytany, czy są już konkretne kandydatury, odparł, że są. - Myślę, że premier będzie rozmawiał w najbliższych dniach z kandydatami do różnych funkcji - powiedział Grabiec.

Wskazał, że "najważniejszym rysem tej funkcji rzecznika jest to, że ma to być polityk z krwi i kości". - To ma być ktoś, kto rzeczywiście wpływa na decyzje, jest przy ich wypracowywaniu - dodał.

Dopytywany, czy to ma być ktoś, kto pracuje w rządzie, albo przynajmniej w parlamencie, szef KPRM ocenił, że "to jest najlepszy model".

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo