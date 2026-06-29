Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nie działała klimatyzacja w hotelu, Książulo dostał zwrot kosztów

|
Hotel Gołębiewski w Pobierowie
Widok na hotel Gołębiewski w Pobierowie z lotu ptaka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Znany youtuber Książulo opublikował film z pobytu w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, informując, że będzie chciał zwrotu pieniędzy za pobyt. Powód? Wysoka temperatura w pokoju z niedziałającą klimatyzacją. Influencer otrzymał zwrot, ponieważ uznano reklamację za zasadną - wynika z oświadczenia hotelu.

Książulo to influencer znany głównie z filmów, w których recenzuje posiłki w barach, budkach, restauracjach i cukierniach w różnych częściach Polski. Na platformie YouTube ma 2,3 miliona subskrybentów, a na TikToku i Instagramie ma ponad milion obserwujących.

Pod koniec ubiegłego tygodnia influencer pokazał swoim widzom pobyt w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Mówił m.in. o problemach z klimatyzacją. - Wie pan co, walczymy z klimatyzacją od 16.00 chyba. Nadal nie działa, jest gorąco - mówi Książulo w rozmowie z pracownikiem hotelu opublikowanej w filmie na YouTube w sobotę. Gdy pyta o możliwość zmiany pokoju, słyszy, że "jest wiele takich pokoi", w których klimatyzacja również nie działa. - Nie mogę państwa przenieść do innego pokoju, ponieważ nie wiem, czy tam też będzie działała - dodaje pracownik.

Film został nagrany w piątek. Do poniedziałku obejrzały go ponad dwa miliony osób. Z materiału wynika, że temperatura w pokoju influencera wynosiła ponad 30 stopni Celsjusza. Gdy zmiana pokoju okazała się niemożliwa, Książulo zrezygnował z pobytu, domagając się zwrotu pieniędzy. Jak twierdzi, za noc w apartamencie w pobierowskim hotelu zapłacił ponad 4800 złotych za trzy osoby.

Książulo otrzymał zwrot kosztów

Dział komunikacji Hotelu Gołębiewski w Pobierowie przesłał portalowi Plejada oświadczenie, z którego wynika, że influencer otrzymał zwrot kosztów. "Każda uzasadniona reklamacja jest przez nas rozpatrywana. W przypadku Książula zwróciliśmy koszt pobytu, uznając reklamację za zasadną, choć ostateczne wnioski po filmie zostawiamy widzom" - czytamy.

Z filmu, który opublikował Książulo wynika, że problem z klimatyzacją mieli również inni goście hotelu. Zwróciliśmy się do przedstawicieli hotelu z pytaniem, czy oni również otrzymali zwrot kosztów. "Zaledwie kilkoro gości zgłosiło problem, wykazali się dużą wyrozumiałością. W każdym przypadku uzasadnionej reklamacji zwracamy gościom koszty" - czytamy w odpowiedzi, którą otrzymaliśmy od Działu Komunikacji Gołębiewski Holding.

Hotel nie skomentował sprawy w mediach społecznościowych. Pod nowym, opublikowanym w niedzielę rano wpisem na Facebooku pojawiły się jednak krytyczne uwagi nawiązujące m.in. do kwestii hotelowej klimatyzacji. "Saunę to ma każdy gratis w pokoju", "Żółta woda z kranu brudna, fuj. Porażka. I brak klimy", "Ja jestem, klima działa, jest bardzo dobrze. W pokoju 22 -24 stopnie" - czytamy. Jedna z użytkowniczek w komentarzu stwierdziła, że od dwóch tygodni nie otrzymała odpowiedzi na pytania, które zadała w recepcji. "Działa klimatyzacja znów?" - zapytała w tym samym komentarzu.

Kontrowersje wokół hotelu w Pobierowie

Hotel Gołębiewski w Pobierowie został otwarty na początku tego miesiąca - blisko osiem lat po rozpoczęciu budowy. "Gołębiewski Pobierowo to ponad 180 000 m² przestrzeni stworzonej z myślą o wygodzie i niezapomnianej rozrywce dla każdego" - czytamy na stronie hotelu.

Inwestycja od lat budziła kontrowersje. Największy tego typu obiekt w Polsce powstał na 30-hektarowym terenie po byłej jednostce wojsk rakietowych. Tereny te należały do gminy Rewal. Niedługo po sprzedaży działki były wójt gminy Rewal został dyrektorem hotelu w Pobierowie. - Nie widzę konfliktu interesów w tym, że byłem wójtem, a teraz jestem dyrektorem hotelu - mówił w 2019 roku polityk w rozmowie z TVN24.

Inwestorowi zarzucono wycięcie 1500 drzew. Hotel krytykowano też za lokalizację. - Taki moloch źle wygląda na polskim wybrzeżu - mówiła jedna bywalczyń Pobierowa w rozmowie z TVN24 latem ubiegłego roku. - Pobierowo miało tę charakterystyczną cechę, że nie było tu nigdy tłumów i można było w spokoju wypocząć. Przyjeżdżam tu od lat, zobaczymy jak będzie po otwarciu hotelu - dodała. Inny spacerowicz zauważył: - Moim zdaniem niepotrzebnie postawili tutaj ten hotel. Jest zdecydowanie za blisko plaży i zwiększy to liczbę turystów.

ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Źródło: Plejada, tvn24.pl
Tagi:
Media społecznościoweZachodniopomorskieMorze Bałtyckie
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Emil Jędrzejewski w siedzibie prokuratury
Trwa przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego. "Jest produktywne"
WARSZAWA
PKP PLK zostaje przy dotychczasowym cenniku opłat
Wstrzymany ruch części pociągów. Jest decyzja resortu
BIZNES
Reporterka TVN24 Agata Adamek na dworcu w Mławie
Był puch, jest patelnia. Te zdjęcia dzieli pół roku
Polska
imageTitle
Hurkacz dominuje w starciu z trudnym rywalem. Stawką 2. runda Wimbledonu
RELACJA
Ulewy, burze, deszcz
Gdzie jest burza? Tutaj wciąż słychać grzmoty
METEO
Autostrada A2 zostanie rozbudowana
"Dobudowanie dodatkowych pasów jest koniecznością". Rozbudowa A2
WARSZAWA
Gdynia, 29.06.2026, premierzy Szwecji Ulf Kristersson oraz Polski Donald Tusk
"Chciałem się pochwalić". Tusk pokazał prezent od premiera Szwecji
Polska
Ruch Obrony Granic
Zatrzymali do kontroli cudzoziemców. Członkowie Ruchu Obrony Granic oskarżeni
Lubuskie
Pożar budynku wielorodzinnego w Kamieńcu Ząbkowickim
Płonie dach, z budynku wyniesiono dwie osoby
Wrocław
imageTitle
Dramat Chwalińskiej na Wimbledonie. Przegrała z rywalką i kontuzją
EUROSPORT
Alaksandr Łukaszenka
Zełenski alarmuje, Bruksela reaguje na działania Łukaszenki
BIZNES
pap_20240710_14E
To nie wygląda jak na filmach. "Wiedzmy, że toniemy w ciszy"
Polska
Maja Chwalińska
Chwalińska pożegnała się z Wimbledonem. Kontuzja dała się we znaki
EUROSPORT
Pożar udało się dość szybko opanować
Z okien buchały płomienie
Poznań
Zara Larsson
Rusza sezon wakacyjnych festiwali muzycznych. Sprawdź dziewięć najciekawszych
Tomasz-Marcin Wrona
Nietypowe zjawisko nad Bałtykiem, Kołobrzeg
Wał szkwałowy sunął w kierunku plaży
METEO
Folia termiczna w oknie
Kosztuje kilka złotych. "Na moje odczucie 10 stopni w dół w pokoju"
Polska
imageTitle
Nie tylko Messi i Mbappe. Jedenastka fazy grupowej mundialu
EUROSPORT
"Oni nas nienawidzą". Kreml dostał idealny prezent
"Niech wracają". Politycy oddają ordery, a machina zaczyna działać
Michał Istel
imageTitle
Spektakularna wpadka na mundialu z miejsca stała się viralem
EUROSPORT
Tragicznie zakończyła się kąpiel 23-letniego mężczyzny w zbiorniku wodnym między Gołębiem a Niebrzegowem
Z wody wyciągnęli go świadkowie, zmarł w szpitalu
Lublin
imageTitle
Uraz Chwalińskiej. Wyjątkowy pech przy piłce meczowej
EUROSPORT
upal shutterstock_2352983289
Te objawy to nie zmęczenie upałem. Popularny lek przeciwbólowy może tylko zaszkodzić
Zdrowie
Słubice latem
Wczoraj padł tam rekord skwaru, dziś jest "najzimniej" w kraju
METEO
Strzały w mieście Stade w północnych Niemczech. Są ofiary śmiertelne
Strzały pod Hamburgiem. Są ofiary śmiertelne
Świat
Śmiertelny wypadek pod Łowiczem. Nie żyje 80-latek
Nagle zjechał z drogi i uderzył w płot. 80-latek nie żyje
Łódź
Francuz zatrzymany w skradzionym aucie
Zniknęło we Francji, tego samego dnia auto było już w Polsce. Zatrzymali kierowcę
Wrocław
Pies był ciągnięty za motorowerem (zdjęcie ilustracyjne)
Jest oskarżony o znęcanie się nad owczarkiem. Bronił się, że to pies matki
WARSZAWA
paczka, przesyłka
Cło na tanie przesyłki. Chińscy producenci patrzą w kierunku Polski
BIZNES
Toyota przewróciła się na lewy bok
Chciała zmienić pas, ale uderzyła w auto. To się stało chwilę później. Nagranie
Lublin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica