Profesor Antoni Dudek reaguje na słowa Karola Nawrockiego

Profesor Antoni Dudek ocenił, że Karol Nawrocki to "jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi" w przestrzeni publicznej. We wtorkowy wieczór do tych słów odniósł się proboszcz parafii w Ciechanowie. - Co do pana profesora Dudka, to radzę panu, żeby mu pan prawy prosty albo lewy wymierzył, jak go pan spotka - powiedział w czasie spotkania Karola Nawrockiego z mieszkańcami.