Kryptonim "Okser". Zarzuty dla byłego wiceszefa CBA

Nasze ustalenia potwierdziliśmy w niezależnych źródłach. Daniel K. ma się dziś stawić na przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Wezwanie dla niego przygotowali prokuratorzy z zespołu śledczego numer 3 Prokuratury Krajowej, który bada zakup i funkcjonowanie systemu do inwigilacji Pegasus.
Kryptonim "Okser"
Zarzuty będą dotyczyć m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, o czym mówi artykuł 231 Kodeksu karnego. Grozi za to do trzech lat więzienia.