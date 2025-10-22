Logo strona główna
Polska

Kryptonim "Okser". Zarzuty dla byłego wiceszefa CBA

Daniel K., były wiceszef CBA
Sprawa Funduszu Sprawiedliwości i akt oskarżenia przeciwko Michałowi Wosiowi
Daniel K., były wiceszef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ma dziś stawić się w prokuraturze w charakterze podejrzanego - wynika z ustaleń tvn24.pl. Chodzi o tę samą sprawę, w której prokuratura chce stawiać zarzuty prezesowi Trybunału Konstytucyjnego.
Nasze ustalenia potwierdziliśmy w niezależnych źródłach. Daniel K. ma się dziś stawić na przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Wezwanie dla niego przygotowali prokuratorzy z zespołu śledczego numer 3 Prokuratury Krajowej, który bada zakup i funkcjonowanie systemu do inwigilacji Pegasus.

Jest akt oskarżenia przeciwko Michałowi Wosiowi
Jest akt oskarżenia przeciwko Michałowi Wosiowi

Kryptonim "Okser"

Zarzuty będą dotyczyć m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, o czym mówi artykuł 231 Kodeksu karnego. Grozi za to do trzech lat więzienia.

Robert Zieliński
Robert Zieliński
Dziennikarz tvn24.pl
