Kryptonim "Okser". Zarzuty dla byłego wiceszefa CBA

Sprawa Funduszu Sprawiedliwości i akt oskarżenia przeciwko Michałowi Wosiowi Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nasze ustalenia potwierdziliśmy w niezależnych źródłach. Daniel K. ma się dziś stawić na przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Wezwanie dla niego przygotowali prokuratorzy z zespołu śledczego numer 3 Prokuratury Krajowej, który bada zakup i funkcjonowanie systemu do inwigilacji Pegasus.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jest akt oskarżenia przeciwko Michałowi Wosiowi

Kryptonim "Okser"

Zarzuty będą dotyczyć m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, o czym mówi artykuł 231 Kodeksu karnego. Grozi za to do trzech lat więzienia.