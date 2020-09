311 zmarłych na COVID-19 bez chorób współistniejących. Wiceminister: wcześniej de facto byli to zdrowi ludzie

Większość chorych na COVID-19 przechodzi chorobę łagodnie, niemniej 311 osób z 2392 zmarłych nie miało chorób współistniejących - zwrócił uwagę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Zdarza się, że są to też młode i nieschorowane osoby - przyznał wiceminister.

W ostatnim tygodniu pogorszyły się statystyki nowych, potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem. Tydzień temu w poniedziałek było ich stosunkowo niewiele, bo 377, natomiast w sobotę informowano już o 1002 nowych, potwierdzonych zakażeniach. To pierwszy raz od początku epidemii, gdy liczba dobowych, potwierdzonych zakażeń przekroczyła tysiąc.

Wiceminister zdrowia: na COVID-19 umierają też młode i nieschorowane osoby

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że ponad 90 procent chorujących na COVID-19 przechodzi chorobę w sposób łagodny. Zaznaczył jednak, że "ostatnie zestawienie pokazuje, że 311 osób, które zmarły, nie miało żadnych chorób współistniejących". - De facto byli to zdrowi ludzie. Niestety dla nich ta choroba zakończyła się tragicznie - przyznał Kraska. Wyjaśnił, że wśród zmarłych przeważają osoby starsze, ale też zdarzają się w sile wieku, bez żadnych schorzeń. - Jak widać, nie jest tak, że umierają starsi, schorowani ludzie. Zdarza się, że są to też młode i nieschorowane osoby - skomentował wiceminister Kraska. Dodał przy tym, że wskaźnik śmiertelności w Polsce nie przekracza 3 procent a średnia wieku osób zmarłych wynosi 75-80 lat.

Epidemia COVID-19 w Polsce dla 2392 osób zakończyła się tragicznie. W piątek resort poinformował o 23 zgonach - to o 17 mniej ofiar niż wyniósł dobowy bilans z najgorszego pod tym względem 24 kwietnia. Jest to też czwarty najgorszy dzień pod względem liczby zgonów we wrześniu, bo 15 września było ich 24, 23 września - 28, a 25 września - 25.