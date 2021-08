181 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Cztery osoby zmarły

Dane ze szpitali. Ile jest zajętych respiratorów? Ile osób wyzdrowiało?

Wojciech Andrusiewicz o czwartej fali pandemii

- Przewidujemy, zgodnie ze wszystkimi prognozami, że szczyt czwartej fali może nastąpić we wrześniu, na przełomie września i października. Na pewno najbliższe tygodnie to nie będzie spowalnianie pandemii, ale raczej kolejne wzrosty - oświadczył.

Konstanty Szułdrzyński o sytuacji pandemicznej w Polsce

- Nie jesteśmy wyspą na Pacyfiku, tylko krajem w samym środku Europy. Jeśli w krajach sąsiednich liczba przypadków się zwiększa, to u nas nawet niewielki wzrost świadczy o tym, że ta fala narasta i narastać będzie - mówił. Jak dodał, "najpewniej jesienią będziemy mieli do czynienia z czymś zbliżonym do tego, co było w ubiegłym roku". - Miejmy nadzieję, że będzie to w mniejszej skali - powiedział.