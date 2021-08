Koronawirus w Polsce. Niedzielski: chcielibyśmy powrotu do stref żółtych, czerwonych i zielonych na poziomie powiatu

O powrocie do stref żółtych, czerwonych i zielonych na poziomie powiatu mówił w czasie konferencji Adam Niedzielski. Minister zdrowia przyznał, że rząd bierze je pod uwagę w przypadku przywracania obostrzeń koronawirusowych. Ponadto przekazał, że liczba dziennych przypadków we wrześniu będzie rosnąć.

Minister zdrowia Adam Niedzielski był pytany na konferencji prasowej o to, czy rząd ma plan powrotu do stref epidemicznych - żółtych, czerwonych i zielonych - w związku ze zbliżającą się czwartą falą. Mówił, że rząd rozmawiał o "trzech założeniach, które są fundamentalne w tej chwili, w obecnej sytuacji epidemicznej".

- Po pierwsze chcielibyśmy, żeby te strefy były z powrotem definiowane na poziomie powiatów. Dlatego, że patrzymy sobie na poszczególne regiony również pod kątem zróżnicowania poziomu szczepień. Bo zaszczepienie populacji w danym regionie jest bardzo ważnym parametrem, który mówi o tym ryzyku, ile będzie zakażeń i jakie będzie obciążenie lokalnej infrastruktury szpitalnej - powiedział.

Adam Niedzielski o strefach

- Drugie założenie jest takie, że chcemy dokonać przeskalowania liczby zakażeń. Bo do tej pory tym podstawowym elementem, który definiował strefę na poziomie powiatowym, była liczba zakażeń na dziesięć tysięcy mieszkańców. Przypomnę, że od 6 (przypadków - red.) na 10 tysięcy to była strefa żółta, a od 12 - strefa czerwona. Tam były brane pod uwagę jeszcze dodatkowe parametry - przypominał szef resortu zdrowia.

Mówił, że rząd chce dokonać "przeskalowania dwukrotnego". - Bo widzimy, że w tej chwili, patrząc na doświadczenia krajów Europy Zachodniej, mamy do czynienia z sytuacją, w której ta sama liczba zakażeń przekłada się mniej więcej na 40-50 procent mniej hospitalizacji. Czyli z punktu widzenia kryterium hospitalizacji, które jest głównym kryterium, jakiego pilnowaliśmy w trakcie pandemii, będziemy chcieli podnieść te progi, na razie wstępnie, co najmniej dwukrotnie - czyli zamiast 6 będzie 12 na 10 tysięcy, a zamiast 12 będzie 24 na 10 tysięcy. Ale jeszcze potwierdzimy to formalnie, po przeliczeniu - powiedział Niedzielski.

Adam Niedzielski: będziemy brać pod uwagę szczepienia

Szef Ministerstwa Zdrowia powiedział, że trzecim założeniem przy podziale na strefy będzie wskaźnik szczepień.

- Trzecie założenie, które przyświeca budowaniu stref, jest takie, że będziemy chcieli brać pod uwagę wskaźnik szczepień. Czyli jeżeli dany region jest według liczby zakażeń klasyfikowany do którejś strefy, to jeżeli w tym regionie zaszczepienie jest powyżej średniego w kraju, to ta strefa będzie obniżona. Czyli jeżeli ktoś ze względu na liczbę zakażeń ma czerwoną strefę, ale jego poziom wyszczepienia jest powyżej średniej, to będzie strefą żółtą. Tak to wygląda w uproszczeniu - powiedział Adam Niedzielski.

Niedzielski: będzie przeskalowanie liczby zakażeń TVN24

Adam Niedzielski: 300 zakażeń dziennie na początku września

Niedzielski przypomniał, że we wrześniu, wraz z końcem urlopów oraz z powrotem uczniów do tradycyjnego nauczania w szkołach, "wrócimy do normalnego poziomu mobilności i interakcji społecznych". Jak ostrzegł - wiąże się to ze wzrostem ryzyka zwiększonej transmisji koronawirusa.

Ocenił, że we wrześniu liczba zakażeń będzie rosła. Oszacował, że na początku miesiąca liczba zakażeń wyniesie około 300 przypadków dziennie. Obecnie jest to około 200 przypadków dziennie. - W okolicy połowy września należy się spodziewać przyspieszenia - powiedział.

Dlatego - zdaniem szefa resortu zdrowia - najważniejszym elementem ochrony nadal pozostają szczepienia, które pomagają ograniczyć transmisję wirusa, a jednocześnie chronią przed najgorszymi konsekwencjami zakażenia.

Niedzielski zaapelował też, by pamiętać o konieczności stosowania tradycyjnych środków zapobiegania zakażeniom, czyli: dystansie społecznym, dezynfekcji rąk oraz noszeniu maseczek w przestrzeniach zamkniętych.

- Jesteśmy w takim punkcie, że wariant Delta już dominuje, tak jak w poprzedniej fali dominował wariant brytyjski. Udział wariantu Delta w strukturze zakażeń wynosi już 95 procent - powiedział Niedzielski. Przypomniał też, że ten wariant jest bardziej zakaźny od poprzednich wersji koronawirusa.

