104 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarły cztery osoby

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 104 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Resort przekazał też, że zmarły cztery osoby chorujące na COVID-19. Od początku epidemii w Polsce infekcję SARS-CoV-2 potwierdzono u 2 881 594 osób, z których 75 219 zmarło.

Cztery zakażenia to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ile osób jest w szpitalach? Ile respiratorów jest zajętych?

Z opublikowanego we wtorek raportu z danymi epidemicznymi wynika, że:

- 6282 łóżka są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 ( -17 w stosunku do dnia poprzedniego), - z tego 349 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 ( +7 ), - 618 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (tyle samo, co dzień wcześniej) - z tego 60 respiratorów jest obecnie wykorzystywanych ( -2 ), - 88 120 osób jest objętych kwarantanną ( +1199 ).

"Zakażają się głównie młodsi i niezaszczepieni"

W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na Twitterze, że "w ostatnich 8 dniach liczba zakażeń w grupie 21-40 lat sięgnęła 39,2 procent ogółu zakażeń". "Zakażenia w grupie powyżej 61. roku życia, która to do niedawna dominowała w strukturze zakażeń, to 26,6 procent wszystkich zakażonych. Zakażają się głównie młodsi i niezaszczepieni" - dodał.