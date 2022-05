Koniec stanu epidemii w Polsce. "Jesień będzie dla nas sprawdzianem"

Karauda: my trochę zamykamy oczy przez to, że nie testujemy ludzi

- My trochę zamykamy oczy przez to, że nie testujemy ludzi i mówimy, że zakażeń jest mniej. No jest mniej, bo mniej ich wykrywamy, natomiast zakażeń koronawirusem jest bardzo dużo, tylko to, co obserwujemy to to, że nie ma wprost przełożenia z liczby zakażeń na liczbę osób, które trafiają do szpitala - podkreślił.