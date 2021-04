Poluzowanie nakazu noszenia maseczek? Minister zdrowia podaje warunek

Za pośrednictwem Twittera internautka, zwracając się do szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego, napisała: "Panie Ministrze, a może zróbcie tak, jak było w zeszłym roku w okresie letnim (oczywiście, jeśli sytuacja na to pozwoli), tzn. maski na zewnątrz tylko wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie utrzymać dystansu od innych?".

Nakaz zasłaniania ust i nosa. Jak zmieniały się restrykcje

Od 27 lutego 2021 roku wprowadzony jest obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki ochronnej . Nie można stosować zamiast tego szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic. Przyłbice wciąż mogą być stosowane, ale dodatkowo, obok maseczki. Z obowiązku zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki zwolnione są osoby z zaświadczeniem lekarskim lub z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność lub niesamodzielność. Za brak maseczki można dostać mandat w wysokości do 500 złotych, a sąd może nałożyć o wiele wyższą grzywnę - do pięciu tysięcy złotych.

"Po co nosić maseczki?"

Setki tysięcy mandatów za brak zakrywania ust i nosa

Każdego dnia policjanci nakładają na tysiące obywateli mandaty i kierują wnioski o ukaranie do sądu w związku z nieprzestrzeganiem nakazu zasłaniania ust i nosa maseczką. Inspektor Mariusz Ciarka poinformował, że od początku działań policjanci przeprowadzili prawie 3,7 miliona kontroli związanych ze sprawdzeniem, czy przestrzegane są wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia.

- Między innymi po stwierdzeniu nieprzestrzegania nakazu zasłaniania ust i nosa od początku działań nałożono 426 tysięcy mandatów, skierowano ponad 61 tysięcy wniosków o ukaranie do sądu oraz ponad 268 tysięcy osób pouczono" – wskazał w ubiegłym tygodniu rzecznik KGP. Przypomniał też, że codziennie do zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19 kierowanych jest ok. 20 tys. policjantów.