"Każda infekcja jest szansą dla wirusa na wykształcenie nowych mutacji"

Jeżeli będzie dużo niezaszczepionych osób, to będziemy obserwować więcej infekcji. Im więcej zakażeń, tym jest to bardziej niebezpieczne dla nas, dla odporności wykształconej przez szczepienia – mówiła w "Faktach po Faktach" wirusolożka ewolucyjna Emilia Cecylia Skirmuntt. W ocenie doktora Wojciecha Feleszki na podstawie zaobserwowanego wzrostu liczby zachorowań w innych europejskich krajach, "tylko patrzeć, aż te zachorowania w Polsce zaczną wzrastać".

"Każda z infekcji jest szansą dla wirusa"

Pytana o to, czy scenariusz czwartej fali pandemii COVID-19 w Polsce jest prawdopodobny już w sierpniu, Skirmuntt oceniła, że "jak najbardziej jest prawdopodobny, chociaż nie wiem czy już w sierpniu". – Kiedy ludzie będą wracać z wakacji, kiedy dzieci będą wracać do szkół, to ta czwarta fala jest jak najbardziej prawdopodobna, szczególnie patrząc na liczbę zaszczepionych osób i to, że wariant Delta może zakażać osoby zaszczepione tylko pierwszą dawką – mówiła.