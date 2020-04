Tragiczna doba w Wielkiej Brytanii, stan wyjątkowy w Japonii, WOŚP przekazała sprzęt. Podsumowujemy wtorek

W ciągu 24 godzin w Wielkiej Brytanii zmarło 786 osób zakażonych koronawirusem. Japonia wprowadziła stan wyjątkowy. Naukowcy z Pittsburgha opracowali potencjalną szczepionkę na COVID-19. WOŚP przekazała pierwszą partię łóżek do intensywnej terapii. Co jeszcze wydarzyło się we wtorek?