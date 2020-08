W szkołach "dwa razy więcej pracy" przez COVID-19. Dyrektor: nie ma gwarancji, że to zapewni bezpieczeństwo

Moim zadaniem jako dyrektora szkoły nie jest załamywanie rąk i narzekanie, tylko analiza tej sytuacji i próba tak dopasowania pracy szkoły, aby jak najbardziej ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się wirusa - powiedział w "Dniu na żywo" w TVN24 Marcin Konrad Jaroszewski, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie, który mówił o przygotowaniach do inauguracji roku szkolnego w dobie pandemii. Ponowne otwarcie szkół komentowała także profesor Anna Boroń-Kaczmarska, specjalistka chorób zakaźnych.

W sobotę Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o 900 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej z nich - 193 - dotyczy województwa małopolskiego. To drugi najwyższy dobowy bilans infekcji od początku epidemii.

"Nigdy nie mamy gwarancji, że te rozwiązania, nawet najbardziej restrykcyjne, zapewnią absolutne bezpieczeństwo"

Gość TVN24 zwrócił uwagę, że "normalnie bez pandemii co roku druga połowa sierpnia jest to wytężony czas pracy dyrektorów, bo musimy przygotować organizację roku szkolnego". - W tym roku jest to dwa razy więcej pracy - stwierdził.