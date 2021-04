Majowy plan luzowania obostrzeń. "Dwa elementy może są trudniejsze z punktu widzenia lekarskiego"

Od naszej odpowiedzialności zależy bardzo dużo. Tempo wydaje mi się dobre. Dosyć odważne, ale dobre - mówił w TVN24 Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Odnosząc się do rządowego planu łagodzenia ograniczeń, zwracał uwagę na dwa elementy. Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19 przestrzegał, że "musimy być cały czas bardzo czujni, ponieważ sytuacja może się zmienić dosyć szybko".

Rząd, analizując sytuację epidemiczną w kraju, zdecydował o tym, jak będzie wyglądać plan luzowania obostrzeń w maju . Obejmuje on dużą część gospodarki, w tym galerie handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, restauracje, hotele, szkoły, baseny i kluby fitness, a także instytucje kultury.

Decyzje rządu komentowali na antenie TVN24 doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych oraz doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19.

"Na dwa elementy może mógłbym zwrócić uwagę"

Sutkowski podkreślił, że niezależnie od tego, jak ułożony zostanie scenariusz łagodzenia restrykcji, to "od naszej odpowiedzialności zależy bardzo dużo". - Tempo wydaje mi się dobre. Dosyć odważne, ale dobre - ocenił.

- Nic nie wzbudza moich kontrowersji nadmiernie. Na dwa elementy może mógłbym zwrócić uwagę - przyznał. - Po pierwsze 4 maja i galerie handlowe. Niebezpieczeństwo tego, że będziemy się zarażać w tych galeriach handlowych przy nieodpowiednim zachowaniu istnieje i musimy na to zwracać uwagę i pilnować tego wszystkiego. Ale mam nadzieję, że branża będzie przygotowana, bylebyśmy my, klienci tych galerii, byli przygotowani - zaznaczył lekarz rodzinny.

Kolejnym elementem jest - jak mówił - "15 maja, kiedy wracają - na szczęście hybrydowo – klasy 4-8 (w szkołach podstawowych - przyp. red.) i klasy ponadpodstawowe". - Tu jest jakiś element, jakiś znak zapytania. On wybrzmiał też na konferencji pana premiera i pana ministra w postaci troski o to, że gdyby sytuacja z uczniami klas 1-3, dzisiaj w nauczaniu hybrydowym, była niepokojąca i wzrastałaby liczba zakażeń, byłoby z tego źródła podejrzenie zakażeń, to wtedy ten scenariusz dotyczący tych szkół może się nie ziścić - wskazywał lekarz.