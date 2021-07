Sąd Najwyższy o zakazie zgromadzeń: wprowadzony bez odpowiedniej podstawy prawnej

"Pierwsze takie orzeczenie Sądu Najwyższego co do zakazu zgromadzeń" - oceniło Biuro Rzecznika Prawo Obywatelskich, odnosząc się do decyzji SN dotyczącej zakazu zgromadzeń w pandemii. Zdaniem Sądu Najwyższego zakaz ten został wprowadzony bez należytej podstawy prawnej, bo stało się to w drodze rozporządzenia zamiast na drodze ustawy. Tym samym uwzględnił sąd kasację RPO i uniewinnił dwóch mężczyzn ukaranych grzywną za udział w zgromadzeniu.