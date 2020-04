Kontrole na granicy przedłużone do początku maja

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że kontrola na granicy wewnętrznej będzie przedłużona do 3 maja. Tego samego dnia szef MSWiA Mariusz Kamiński podpisał nowelizację rozporządzenia w tej sprawie. Początkowo kontrole na granicy wprowadzono na 10 dni. Do tej pory były przedłużane dwukrotnie.

Granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie. Powyższe wytyczne to wynik rozporządzeń MSWiA opublikowanych 14 marca w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nimi wprowadzono tymczasowy zakaz wykonywania lądowania w polskich portach lotniczych, międzynarodowych lotów pasażerskich z wyjątkiem lotów przewożących obywateli polskich na terytorium Polski samolotami wyczarterowanymi na zlecenie premiera.

Zawieszony ruch na niektórych przejściach

Zawieszony do odwołania został ruch na niektórych na przejściach z Rosją, Ukrainą i z Białorusią, a na niektórych ograniczony. Również do odwołania ograniczony został ruch na niektórych przejściach z: Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją, gdzie czasowo została przywrócona kontrola graniczna. Teraz została przedłużona o kolejne 20 dni.

Kontrole na granicach przedłużone do początku maja

Kto może wjechać do Polski?

Do Polski mogą wjechać obywatele RP, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, lub pozostają pod stałą opieką obywateli Polski, cudzoziemcy mający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego, cudzoziemcy mający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski, cudzoziemcy mający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.