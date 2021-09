Koncesja dla TVN24 przedłużona, KRRiT podjęła uchwałę zbliżoną do lex TVN. Komentarze polityków

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o przedłużeniu koncesji dla TVN24 i jednocześnie przyjęła uchwałę, której zapisy są zbliżone do ustawy lex TVN. Decyzję rady komentowali w czwartek politycy. - PiS przegrało bitwę i wypada sobie dzisiaj zadać pytanie, po co to było - powiedział Cezary Tomczyk z KO. Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL zarzucał KRRiT, że przyjmując uchwałę przekroczyła swoje uprawnienia.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedłużyła koncesję dla TVN24 . Stacja czekała na to ponad półtora roku. Rzeczniczka rady Teresa Brykczyńska zaznaczyła, że przed głosowaniem rada jednogłośnie podjęła uchwałę "w sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizji w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego". Jej treść jest zbliżona do zapisów lex TVN.

Kosiniak-Kamysz: dla nas ta uchwała nie ma żadnego znaczenia

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL ocenił, że "to jest kuriozalne zachowanie" KRRiT. - Organy, które mogą występować z inicjatywą ustawodawczą to jest grupa posłów, prezydent, Rada Ministrów, grupa obywateli, Senat - wyliczał.

Cymański: cieszę się, że miałem rację

"Jest koncesja, nie ma tematu"

Pytany, czy TVN24 ma prawo do posiadania koncesji w Polsce, odparł: - Jak została udzielona, to ma prawo. Jest koncesja, nie ma tematu.

Podobnie wypowiadał się Włodzimierz Tomaszewski z PiS. - Jeżeli TVN24 miał możliwość pozyskania koncesji i spełnił wszystkie warunki, to będzie to dalej dla nas kolejne źródło informacji - mówił.

Tomczyk: PiS przegrało bitwę

Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że "PiS przegrało bitwę" i "wypada sobie dzisiaj zadać pytanie, po co to było". - TVN nadal będzie nadawać, czy na polskiej, czy na holenderskiej koncesji. Nie stracimy TVN-u, który jest częścią polskich mediów. Po co to było? - zastanawiał się poseł.