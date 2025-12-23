Logo strona główna
Polska

"Gdzie się ukryć". Co znajdziemy w nowej aplikacji

Ewidencja schronów się przedłuży
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej o aplikacji "Gdzie się ukryć": to miejsca, w których możemy się tymczasowo zabezpieczyć
Źródło: TVN24
W aplikacji "Gdzie się ukryć" znajdziemy głównie obiekty przejść podziemnych, podziemnych węzłów komunikacyjnych, garaży oraz w dużej części piwnic - mówił w TVN24 Wojciech Kruczek, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Skomentował też doniesienia o problemach technicznych w związku z aplikacją.

Nowa aplikacja "Gdzie się ukryć", udostępniona 21 grudnia, została stworzona przez Biuro Informatyki i Łączności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wskazuje ona lokalizację najbliższych dostępnych miejsc schronienia, korzystając z ustalonej lokalizacji użytkownika.

Dziennikarze i użytkownicy szybko zwrócili uwagę na problemy techniczne z działaniem aplikacji. Występują między innymi problemy z wyszukiwaniem miejscowości czy adresów, na różnych urządzeniach pokazują się różne wyniki. Oprócz tego według niektórych użytkowników aplikacja nie działa w trybie offline oraz błędnie - jeśli w ogóle - wyznacza nawigację do wybranych miejsc schronienia.

"Gdzie się ukryć". Nowa aplikacja rusza z problemami
"Gdzie się ukryć". Nowa aplikacja rusza z problemami

"Weryfikujemy wszystkie kwestie związane z błędami"

- Testujemy aplikację, absolutnie weryfikujemy wszystkie kwestie związane z błędami lokalizacyjnymi - zapewnił w TVN24 nadbryg. Wojciech Kruczek, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. - Dzisiaj pracowaliśmy bardzo pilnie nad aktualizacjami, chociażby w kwestii wyszukiwania poszczególnych miejsc, ale również lokalizacji i działa nam w 100 procentach - poinformował.

Komendant wyjaśniał, co znajdziemy w aplikacji. - To są punkty schronienia, czyli miejsca, w których możemy tymczasowo zabezpieczyć się w infrastrukturze, którą mamy obecnie dostępną, od tymczasowych zagrożeń - tłumaczył. Wymienił przy tym naloty dronów czy anomalie pogodowe, takie jak silne wiatry, trąby powietrzne i opady gradu.

- Są to w głównej mierze obiekty przejść podziemnych, podziemnych węzłów komunikacyjnych, garaży podziemnych oraz w dużej części piwnic - mówił nadbryg. Kruczek. Wskazał na potrzebę kampanii społecznej, która mówiłaby o tym, by osoby użytkujące wytypowane obiekty "nie tylko myślały o sobie i same się chroniły, ale również udostępniały ten obiekt osobom zewnętrznym". Jak tłumaczył, w aplikacji "są wszystkie podziemne miejsca, które uznaliśmy za takie, które mogą pełnić funkcję tymczasowego schronienia".

Reporter "Czarno na Białym" sprawdził, czy mieszkańcy wiedzą, gdzie musieliby uciekać w razie zagrożenia. Oto wnioski:

OGLĄDAJ: Do domu i "zdrowaśka"? Zaskakująca reakcja urzędniczki na pytanie o schrony
Ewidencja schronów się przedłuży

Do domu i "zdrowaśka"? Zaskakująca reakcja urzędniczki na pytanie o schrony

Jak przekazał komendant, strażacy w ramach ustawy o ochronie ludności sprawdzają obiekty zgłaszane przez organy ochrony ludności. - Na ten moment dokonaliśmy sprawdzenia ponad czterech tysięcy takich obiektów, które nie spełniają wprost rozporządzeń, które pojawiły się w tym roku, ale nadają się do remontu i do przygotowania, by pełnić funkcję obiektów zbiorowej ochrony - mówił.

- Zanim to się stanie, będziemy inwentaryzować kolejne. Musimy mieć też pewną infrastrukturę i to jest ta infrastruktura do zabezpieczenia tymczasowego obywateli - wskazał. Jak poinformował, wobec ostatnich rozporządzeń "schrony, które w dawnych czasach były obiektami zbiorowej ochrony, czyli budowlami ochronnymi, w większości muszą przejść pewną modernizację".

Miała być "dokładna ewidencja schronów". To się raczej nie uda
Miała być "dokładna ewidencja schronów". To się raczej nie uda

Bartosz Żurawicz

Będzie można zgłosić miejsce do ukrycia

Kruczek wyjaśnił też, że "wszystkie te obiekty mają pewien poziom zabezpieczeń", wskazując na różnice pomiędzy poszczególnymi punktami do schronienia. - Schrony są hermetyczne, mają wszystkie instalacje i zapewniają możliwość przebywania w tych obiektach przez dosyć długi czas, gdyby przyszło zagrożenie - tłumaczył.

- Miejsca doraźnego schronienia są zazwyczaj dwufunkcyjne - wyjaśnił i powiedział, że na co dzień są to na przykład parkingi, które w razie potrzeby dostosowywane są do funkcji miejsca doraźnego schronienia.

Komendant poinformował, że miejsca, które znajdują się w aplikacji, to baza wyjściowa. - My też udostępnimy formularz, już jest praktycznie na ukończeniu, może nawet dzisiaj się pojawi, który będzie umożliwiał zgłaszanie obiektów przez społeczeństwo - zapowiedział.

Nadbryg. Kruczek zapytany został także o priorytety co do lokalizacji miejsc, w których można się schronić. - Biorąc pod uwagę, że tych obiektów, które się nadają, już na ten moment mamy dwa tysiące, to na pewno trzeba będzie stanąć przed zadaniem ustawienia ich w pewnym priorytecie - odparł.

OGLĄDAJ: Nowa mapa schronień w Polsce. Kierwiński: znajduje się w niej około 70 tysięcy obiektów
pc

Nowa mapa schronień w Polsce. Kierwiński: znajduje się w niej około 70 tysięcy obiektów

pc
Autorka/Autor: Kuba Koprzywa/kg

Źródło: TVN24

Straż pożarnabezpieczeństwoPolska
