Mieli namawiać ją do picia alkoholu, kobieta zmarła. Dwaj mężczyźni z zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci

Według ustaleń śledczych, to miały być "zawody w piciu alkoholu". 37-letnia kobieta zmarła. Zatrzymano sześciu mężczyzn, w wieku 19 do 22 lat. Usłyszeli zarzuty, jeden z nich trafił do aresztu. Jak informuje policja, impreza była nagrywana telefonami komórkowymi.

Do tragedii doszło w jednej z miejscowości powiatu kluczborskiego. Leżącą na podłodze i nieoddychającą już kobietę znalazł jej partner.

"To on powiadomił służby ratunkowe. Na miejsce dyżurny kluczborskiej policji skierował grupę dochodzeniowo – śledczą. Policjanci pod nadzorem obecnego na miejscu prokuratora rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności śmierci kobiety" – przekazuje w komunikacie kluczborska policja. – "Jak wynika z ustaleń kluczborskich kryminalnych, 18 czerwca, grupa mężczyzn w wieku od 19 do 22 lat, urządziła w domu 37-letniej kobiety “zawody w piciu alkoholu". Dostarczony przez mężczyzn alkohol w postaci kilku butelek wina, miał zostać wypity przez zmarłą w bardzo krótkim czasie. Całe tragiczne zdarzenie nagrane zostało telefonami komórkowymi".

Nie pomogli

"W wyniku najprawdopodobniej szybkiego spożycia dużej ilości alkoholu, 37-latka, dławiąc się wymiocinami, straciła przytomność. Mężczyźni mieli pozostawić nieprzytomną kobietę w jej domu, w żaden sposób nie udzielając jej pomocy. W sprawie zabezpieczono materiał dowodowy, który dał podstawę do przedstawienia zarzutów wszystkim uczestnikom biorącym udział w zdarzeniu" – informuje policja.

Zarzuty dla sześciu, areszt dla jednego

Zatrzymano łącznie sześciu mężczyzn, mieszkańców powiatu kluczborskiego, oleskiego oraz opolskiego. Dwóch z nich odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci, za co grozi kara do pięciu lat więzienia. Pozostali usłyszeli zarzuty nieudzielenia pomocy oraz narażenie pokrzywdzonej na utratę życia lub zdrowia. Grozi za to do trzech lat. Sąd w stosunku do jednego z podejrzanych mężczyzn zastosował trzymiesięczny areszt, pozostali objęci są nadzorem policji.

Autor:pop

Źródło: policja w Kluczborku/tvn24.pl