Służył w Iraku i Afganistanie, studiował w Waszyngtonie. Kim jest nowy szef BBN

Generał Dariusz Łukowski został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zastąpił on na tym stanowisku Jacka Siewierę, którego był zastępcą. Z BBN generał związany jest od blisko pięciu lat. Co wiadomo o nowym szefie biura?

Kim jest gen. Dariusz Łukowski

Gen. Łukowski pytany przed nominacją w poniedziałek przez dziennikarzy, czy jest szansa, by to on objął stery w BBN, odpowiedział, że w jego przypadku "problem polega na tym, że jest czynnym żołnierzem", a "czynny żołnierz nie może być ministrem w Kancelarii Prezydenta". "To wiązałoby się z odejściem ze służby. To naturalnie ogranicza taką możliwość. Ja mogę być jedynie osobą kierującą biurem BBN, jak kiedyś robił to gen. (Roman) Polko" – zaznaczył gen. Łukowski.