W kuluarach Potencjalny koalicjant? "Jest traktowany jako chłystek, chłopak z TikToka" Filip Czerwiński |

Patryk Michalski: według polityków PiS Sławomir Mentzen to "taki chłystek, chłopak z TikToka" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP

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Prezes PiS Jarosław Kaczyński w czwartek nie wykluczył, że Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja mogą mieć wspólne listy w następnych wyborach. - Jeśli Konfederacja będzie chciała i jeżeli jednak nie będzie, przynajmniej jej część, tak ciągle agresywnie nastawiona do nas, jak jest agresywnie nastawiona, oni to mają wyraźnie w genach - odpowiedział naszej reporterce Mai Wójcikowskiej, która o te listy zapytała.

Mentzen jako "taki chłystek, chłopak z TikToka"

Jak komentował w programie "W kuluarach" TVN24 Patryk Michalski, dziennikarz TVN24+, wielu polityków PiS nie traktuje poważnie Sławomira Mentzena, jednego z liderów Konfederacji.

- Mentzen jest traktowany w PiS-ie często, przepraszam, to cytat od jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości, jako taki chłystek, chłopak z TikToka. Oni mu tak mówią. Zupełnie inaczej mówią o Krzysztofie Bosaku, tak jakby trochę liczyli na to, że tę Konfederację uda się rozbić i przynajmniej pewną część na jedną listę wrzucić - powiedział.

Prowadzący program Radomir Wit zauważył, że Jarosław Kaczyński ma doświadczenie w rozbijaniu konkurencyjnych partii prawicowych. - Oj, ma. Nie zawsze swoimi rękami, bo czasami ręce pomocne na przykład Adama Bielana tutaj służyły, ale to prawda. Tym razem Konfederacja mówi, że to takie łatwe nie będzie. Zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości - odparł Michalski.

Kwestia doświadczenia Bosaka i Mentzena

W dalszej części czwartkowej wypowiedzi Jarosław Kaczyński zastrzegł, że to, co nie gra między PiS-em a Konfederacją, to "są kwestie związane z pewnym brakiem doświadczenia, często bardzo daleko idącym brakiem doświadczenia". Zwracał uwagę, że politycy Konfederacji są w większości młodzi.

Zdaniem Mai Wójcikowskiej prezes PiS mówił o braku doświadczenia w polityce Sławomira Mentzena. - Bo gdyby jednak spojrzeć chociażby na jego wynik wyborczy w wyborach prezydenckich, na to, ile Krzysztof Bosak jest w polityce, to mówienie o Konfederacji w tym tonie, a potem jakiekolwiek próby układania się, jest ciekawe - oceniła dziennikarka.

Sławomir Mentzen ma 40 lat i w pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2025 roku zajął trzecie miejsce, z wynikiem 14,81 procent. Swoją karierę w polityce rozpoczął od wstąpienia do Unii Polityki Realnej w 2007 roku. Krzysztof Bosak ma 44 lata i swoją działalność polityczną zaczynał w 2000 roku od członkostwa w Młodzieży Wszechpolskiej.

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