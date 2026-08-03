Mokotów Przyszli ratować psa. Nie spodziewali się prośby o pomoc na rzuconej ukradkiem chusteczce Alicja Glinianowicz |

Odebrali wychudzonego psa właścicielowi Źródło wideo: OTOZ Animals Warszawa Źródło zdj. gł.: OTOZ Animals Warszawa

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Do ponad trzygodzinnej interwencji na Mokotowie doszło w miniony czwartek. "Zgłoszenie dotyczyło psa, którego stan drastycznie pogarszał się z miesiąca na miesiąc, jednak na miejscu zastaliśmy nie tylko cierpiące zwierzę, ale i głęboko skrywany domowy koszmar" - przekazali w mediach społecznościowych pracownicy stowarzyszenia OTOZ Animals.

"Żywy szkielet powleczony skórą"

Wychudzony pies został znaleziony w odizolowanym w domu pokoju. "Żywy szkielet powleczony skórą 4-letni dog niemiecki, kupiony z renomowanej hodowli FCI, był pokryty potężną ilością łupieżu i zmian skórnych" - opisało stowarzyszenie.

Dokumentacja medyczna doga, którą udało się znaleźć na miejscu, zawierała jedynie pieczątkę za obowiązkowe szczepienie na wściekliznę.

O więcej szczegółów interwencji zapytaliśmy OTOZ Animals. - Pies był skrajnie wychudzony, nie dostawał odpowiedniej ilości pokarmu, jak na swoją wagę i rasę, co potwierdziła również partnerka właściciela czworonoga, która przebywała w domu - powiedziała nam Marta Różycka z warszawskiego oddziału OTOZ Animals.

Interwencji potrzebował nie tylko pies

Stowarzyszenie w sieci podało, że właściciel psa miał reagować agresją w czasie ich wizyty, a na miejsce została wezwana policja. "Podczas oczekiwania na wsparcie z mieszkania wyślizgnęła się młoda kobieta. Udając, że chce nam coś pokazać na ekranie telefonu, wyświetliła komunikat 'Proszę o pomoc', po pewnym czasie ponownie wybiegła na klatkę schodową i rzuciła w naszą stronę chusteczkę higieniczną z numerem telefonu. Napisaliśmy wiadomość pod wskazany numer. W wysłanych chwilę później wiadomościach SMS błagała o ratunek z piekła, które przechodziła za zamkniętymi drzwiami" - opisano.

Nasza rozmówczyni powiedziała, że z ich ustaleń wynika, iż w ostatnim czasie mężczyzna miał się nad kobietą znęcać. - Pani nie miała tyle odwagi, aby sama udać się na komisariat, więc wykorzystała sytuację, kiedy pojawiliśmy się w sprawie psa - potwierdziła Marta Różycka.

Odebrali wychudzonego psa właścicielowi podczas interwencji Odebrali wychudzonego psa właścicielowi Źródło zdjęcia: OTOZ Animals Warszawa Odebrali wychudzonego psa właścicielowi Źródło zdjęcia: OTOZ Animals Warszawa Odebrali wychudzonego psa właścicielowi Źródło zdjęcia: OTOZ Animals Warszawa Odebrali wychudzonego psa właścicielowi Źródło zdjęcia: OTOZ Animals Warszawa

Policja bada sprawę

O sprawę zapytaliśmy w mokotowskiej komendzie. - Potwierdzam, że doszło do interwencji policji. Obecnie zbieramy materiały dowodowe. Zarówno wobec psa, jak i kobiety zostały zastosowane odpowiednie środki w celu zapewnienia im bezpieczeństwa - poinformował nas sierż. szt. Andreas Dietz z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Jak zaznaczył, prowadzone jest postępowanie, które najprawdopodobniej zakończy się w niedługim czasie przedstawieniem zarzutu. Policja jednak na ten moment nie podaje szczegółów przeprowadzonej interwencji.

Natomiast z informacji uzyskanej w OTOZ Animals wynika, że właściciel został zatrzymany przez policjantów i otrzymał zakaz kontaktowania się i zbliżania się do kobiety.

- Pies został przez nas zabezpieczony, trafił do klinki. Zwierzę przebywało w szpitalu całą dobę na obserwacji. Pies był w złym stanie ogólnym, przede wszystkim był skrajnie wychudzony - dodała Różycka.

Zwierzę po zakończonej hospitalizacji trafiło do domu tymczasowego.