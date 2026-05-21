Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Czarzasty broni Żukowskiej w sprawie kilometrówek

|
Anna Maria Żukowska
Włodzimierz Czarzasty zabrał głos w sprawie kilometrówek Anny Marii Żukowskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Rafał Guz/PAP
Trwa dyskusja wokół kilometrówek przewodniczącej klubu Lewicy Anny Marii Żukowskiej. Według medialnych doniesień ich wartość miała sięgnąć blisko 40 tysięcy złotych, mimo że posłanka nie ma własnego auta. W obronie parlamentarzystki stanął marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Według niedawnej publikacji dziennika "Fakt", Anna Maria Żukowska rozliczyła za 2025 rok 33 tysiące kilometrów podróży służbowych a koszt tych przejazdów w związku z wykonaniem mandatu poselskiego, który finansowany jest z budżetu państwa wyniósł około 38 tysięcy złotych. W medialnych doniesieniach podnoszono, że nie miała samochodu, a jej biuro poselskie znajduje się około 1,5 kilometra od Sejmu.

Posłanka Lewicy odnosząc się do tej sprawy w serwisie X podkreślała, że miała samochód, ale w leasingu, którego kwota nie przekraczała 10 tysięcy złotych, co znaczy, że nie trzeba go wpisywać do rozliczenia. Zauważyła również, że posiada kilka biur poselskich, w tym trzy poza Warszawą - na Mazowszu.

23 min
Senator straszy ochroną, bo pytamy o auto za publiczne pieniądze
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

PremieraSenator straszy ochroną, bo pytamy o auto za publiczne pieniądze

Czarno na białym

Czarzasty broni Żukowskiej: to nie jest tak, że Sejm jest kilometr od jej domu

Marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zapytany w czwartek przez dziennikarzy o tę sprawę powiedział, że "będzie bronił" posłanki Żukowskiej również zaznaczając, że ma ona kilka biur poselskich, a z racji wykonywania funkcji szefowej klubu parlamentarnego Lewicy jeździ po całej Polsce.

- Pani Żukowska ma kilka biur, w tym biuro w Radomiu. Więc to nie jest tak, że Sejm jest kilometr od jej domu (...). Po drugie, pani Żukowska jest szefową klubu i jako szefowa klubu jeździ po całej Polsce, dzisiaj z tego co wiem jest w Gorzowie Wielkopolskim. Z Gorzowa Wielkopolskiego do Warszawy jest sporo kilometrów - mówił marszałek Sejmu.

Zaznaczył również, że "informacja, że nie ma samochodu jest informacją nieprawdziwą, bo miała samochód wyleasingowany". - W związku z tym już sensacyjność tej informacji się, powiem szczerze, rozpuszcza - dodał Czarzasty.

Anna Maria Żukowska
Anna Maria Żukowska
Źródło zdjęcia: Rafał Guz/PAP

Rozporządzenie w sprawie kilometrówek

Czarzasty podkreślił też, że jako marszałek Sejmu wydał rozporządzenie, dotyczące tzw. kilometrówek, które ma uporządkować ich rozliczanie, ale obowiązuje ono od 1 stycznia 2026 roku. Rozliczenie posłanki Żukowskiej za ubiegły rok nastąpiło więc na poprzednich zasadach, według których nie trzeba było dokładnie rejestrować przejazdów, a jedynie wskazać liczbę kilometrów przejechanych w danym miesiącu.

Obowiązujące od stycznia bieżącego roku nowe zasady rozliczania przez posłów kosztów używania prywatnych samochodów przewidują między innymi obowiązek prowadzenia rejestru przejazdów poza okręgiem wyborczym z podaniem tras, dat i liczby kilometrów oraz zaostrzają zasady rozliczania najmu długoterminowego pojazdów. Przejazdy w granicach okręgu wyborczego będą rozliczane ryczałtem w ramach środków na prowadzenie biura poselskiego do limitu 1500 kilometrów miesięcznie. Stawki wyniosą 0,89 zł lub 1,15 zł za kilometr, co oznacza maksymalnie 1725 zł miesięcznie. Kancelaria Sejmu podkreśliła, że zmiany mają zwiększyć przejrzystość i kontrolę wydatków.

OGLĄDAJ: "To nie jest choroba tylko obecnej kadencji"
drodzy poslowie bmw

"To nie jest choroba tylko obecnej kadencji"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
32 min
mycie zębów
Dotyczy co dziewiątego Polaka. Lekarze biją na alarm
Wywiad medyczny
23 min
bojan smieci 3
Zakopują śmieci, zgarniają miliony. Kulisy mafii śmieciowej
Bliżej
1 godz 25 min
pc
"Bałem się ojcostwa, ale jeszcze bardziej go pragnąłem"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Anna Maria ŻukowskaLewicaWłodzimierz CzarzastySejm
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
WARSZAWA
Śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje 19-letni strażnik graniczny, dwaj inni trafili do szpitala
Szczecin
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA. Mamy więcej szczegółów
BIZNES
pap_20200506_0E8 (1)
Jacek Żalek zatrzymany przez CBA
Maciej Duda, Robert Zieliński
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
Świat
Tajlandia. Księżniczka Bajrakitiyabha
Córka króla jest w śpiączce. Komunikat pałacu
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Dwie opiekunki zatrzymane
Dariusz Gałązka
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
Kujawsko-Pomorskie
pap_20160115_0KL
Burza wokół wpisu Ochotniczych Hufców Pracy. MRiPS: grafika była niefortunna
BIZNES
Kierowca MPK podbiegł i wystraszył agresywnego psa
Zatrzymał autobus i pomógł kobiecie atakowanej przez psa
Łódź
Zbigniew Ziobro
Jaki paszport otrzymał Ziobro? Jest nowy wątek
Aleksandra Sapeta
Donald Trump
Takiej rozmowy nie było od 47 lat. Chiny wyrażają sprzeciw
Świat
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
To jednak nie był wypadek? Sprzeczne zeznania syna miliardera
Świat
dron
Operacja "Śnieg Achmata". Nie żyje 65 rosyjskich kadetów
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
Kraków
Trzy 13-latki umówiły się z 26-letnim mężczyzną (zdjęcie ilustracyjne)
Pornografia w popularnej aplikacji. "Dziecko nie musi szukać"
BIZNES
laboratorium ochrona maska przylbica shutterstock_1911024658
"Jesteśmy w pogotowiu". Polska reaguje na epidemię eboli
Zdrowie
Trzy osoby zmarły w Nowym Meksyku po kontakcie z nieznaną substancją
Mieli kontakt z nieznaną substancją. Niektórzy zmarli, inni walczą o życie
Świat
Piorun
Błyska się i grzmi na Mazowszu
METEO
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
Świat
48 min
Władimir Putin
Ukraińskie drony, państwa bałtyckie i rosyjskie scenariusze. "To może być komunikat do Zachodu"
Podcast o zagranicy
Ben-Gvir 02 sklej
"Nie można traktować w ten sposób polskich obywateli". Burza po nagraniu ministra
Pogodnie, ciepło, wiosna
W pogodzie będzie lato. To nie oznacza sielanki
METEO
Senat
"Wszyscy dosłownie" senatorowie PiS zgodzili się z politykiem KO
Polska
Dym widoczny nad Ochotą (Warszawa)
Kłęby czarnego dymu. Płonęły ekrany dźwiękochłonne
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
Kraków
W kontenerze miały znajdować się filtry powietrza
Sąd nie zgodził się na areszt, teraz są poszukiwani listami gończymi
Trójmiasto
Raul Castro w 2025 roku
94-letni były prezydent Kuby oskarżony o zabójstwo
32 min
pc
"Lekarka złapała się za głowę". Poczobut o tym, co zrobiło z nim więzienie
Rozmowy TVN24+

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica