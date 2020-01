Cztery etapy i wyrok. Co dalej po wniosku Komisji Europejskiej do TSUE?

Komisja Europejska zdecydowała we wtorek, że wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zablokowanie prac Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego. Co teraz stanie się z tym wnioskiem?

We wtorek KE poinformowała, że wystąpi do TSUE o zastosowanie tak zwanych środków tymczasowych i zablokowanie prac Izby Dyscyplinarnej SN. Korespondent TVN24 i TVN24 BiS w Brukseli Maciej Sokołowski wytłumaczył, jak będą wyglądały kolejne etapy postępowania przed TSUE.

Kiedy wniosek KE wpłynie do TSUE, trafi do wiceprezesa Trybunału, który wyda wstępną decyzję w sprawie środków tymczasowych. Decyzja powinna zapaść w ciągu kilkunastu dni. Zostanie ogłoszona przez TSUE i będzie nakazem skierowanym do polskich władz, by podjąć określone działanie, np. zawiesić stosowanie określonych przepisów.