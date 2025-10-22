Logo strona główna
Polska

Kasia Tusk ze statusem pokrzywdzonej w sprawie Pegasusa. Premier komentuje

Donald Tusk z córką Katarzyną
Schetyna o doniesieniach, że Katarzyna Tusk ma status pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym wykorzystania Pegasusa
Źródło: TVN24
Córka premiera Katarzyna Tusk-Cudna otrzymała niedawno status pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym wykorzystania Pegasusa - poinformował w środę Onet. Według nieoficjalnych informacji portalu w najbliższym czasie zespół śledczy przesłucha także żonę szefa rządu. Na doniesienia zareagował premier.

Śledztwo w sprawie politycznego wykorzystywania oprogramowania szpiegowskiego Pegasus prowadzi powołany w ramach Prokuratury Krajowej specjalny zespół śledczy. Przewodzi mu prok. Józef Gacek. W rozmowie z Onetem potwierdził, że córka premiera Katarzyna Tusk-Cudna została przesłuchana w charakterze osoby pokrzywdzonej.

Według portalu może mieć to związek z wątkiem inwigilacji Pegasusem posła KO Romana Giertycha, który przed powrotem do polityki w 2023 roku był adwokatem i reprezentował samego Donalda Tuska, a także członków jego rodziny.

Katarzyna Tusk-Cudna zawodowo jest związana ze światem mody. Od lat prowadzi bloga lifestylowego "Make Life Easier" i ma własną markę odzieżową. W przeszłości nie zajmowała żadnych funkcji publicznych i nie angażowała się w życie polityczne. Nie uczestniczyła też aktywnie w ostatnich kampaniach wyborczych. Treści publikowane na jej profilach społecznościowych ograniczały się do działań profrekwencyjnych. 

Prokurator: Katarzyna Tusk została przesłuchana

W toku śledztwa dotyczącego Pegasusa prokuratorzy mieli ustalić, że ówczesny Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski polecił podległemu sobie prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu wykonanie kopii materiałów zgromadzonych w trakcie inwigilowania Giertycha.

- Mogę potwierdzić jedynie, że pani Katarzyna Tusk-Cudna została już przesłuchana przez prokuraturę w charakterze osoby pokrzywdzonej w sprawie dotyczącej uchylenia immunitetu panu Bogdanowi Święczkowskiemu i panu prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu - przekazał Onetowi prok. Józef Gacek.

Donald Tusk z córką Katarzyną
Donald Tusk z córką Katarzyną
Źródło: Adam Warżawa/PAP

Dziennikarze Onetu potwierdzili w dwóch niezależnych źródłach, że żona szefa rządu - Małgorzata Tusk - również w najbliższym czasie zostanie wezwana na przesłuchanie.

Do Prokuratury Krajowej skierowaliśmy pytania o szczegóły szkody wyrządzonej córce premiera, powiązania tej sprawy z wątkiem Giertycha oraz ewentualne przesłuchanie Małgorzaty Tusk. Czekamy na odpowiedź.

Tusk: PiS podsłuchiwał moją rodzinę

Na doniesienia Onetu zareagował premier Donald Tusk. "Okazuje się, że PiS podsłuchiwał przy pomocy Pegasusa moją żonę i córkę. Wnuczki i wnuków też, podpalaczu z Żoliborza?" - napisał w mediach społecznościowych.

Kilkanaście minut później na koncie Tuska pojawił się kolejny wpis: "W tym podsłuchiwaniu moich najbliższych chodziło Kaczyńskiemu prawdopodobnie o ochronę instytucji rodziny. W imię tradycyjnych wartości oczywiście". 

Harłukowicz: nie można wykluczyć podsłuchiwania rodziny Tuska

Gościem poranka w TVN24 był autor tekstu Onetu Jacek Harłukowicz. Jak przyznał, nie jest jeszcze pewne, czy przesłuchanie jest powiązane z podsłuchiwaniem Romana Giertycha, który w przeszłości był pełnomocnikiem Tusk-Cudnej. W tym wątku zwrócił uwagę, że Małgorzata Tusk, która według nieoficjalnych informacji Onetu również zostanie przesłuchana, nie była klientką Giertycha. Zdaniem dziennikarza nie można wykluczyć, że ktoś z najbliższej rodziny szefa rządu także był podsłuchiwany. 

- Mamy końcówkę roku 2025, dwa lata po oddaniu władzy przez nadużywający Pegasusa obóz Zjednoczonej Prawicy, a my nadal, jako opinia publiczna, nie wiemy tak naprawdę nic na temat tego w jaki sposób, a przede wszystkim przeciwko komu, system Pegasus był nadużywany - zauważył dziennikarz.

- Ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli pozwalano sobie na inwigilację tych osób, o których już wiemy, wobec których były składane wnioski o objęcie ich kontrolą operacyjną, to nie mam najmniejszych wątpliwości, że te nieprawidłowości mogły sięgać dużo, dużo głębiej - ocenił Harłukowicz.

Schetyna: Obrzydliwe. To trzeba bardzo wyraźnie pokazać i ukarać

O doniesienia na temat Katarzyny Tusk-Cudnej został zapytany w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 senator Grzegorz Schetyna.

- To znaczy, że ujawniane są następne nazwiska, których dotyczyła praca służb i podsłuchiwanie, mówiąc zupełnie wprost - powiedział polityk.

- Proszę zobaczyć, tak samo było z (europosłem PO) Krzysztofem Brejzą. To jest takie rodzinne działanie, słuchanie ludzi wokół. Bo jeśli się słucha rodzinę, czy pracowników, to po to, żeby coś znaleźć takiego, co może skompromitować - dodał.

- Tak to rozumiem. Przecież to nie jest czysto polityczne, czy organizacyjne działanie, tylko wkraczanie w materię rodziny - kontynuował.

Schetyna ocenił, że to jest "obrzydliwe". - To trzeba bardzo wyraźnie pokazać i ukarać - stwierdził.

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: Onet

Źródło zdjęcia głównego: Adam Warżawa/PAP

Donald Tusk Pegasus
