Polska

Nawrocki "wzywa wszystkich sędziów", jego minister z oświadczeniem przed kamerami

Bogucki PAP
Bogucki: działania ministra Żurka to działania ministra bezprawia
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki ocenił w piątek, że zmiana rozporządzenia o losowaniu składów sędziowskich autorstwa ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka to "próba zastępowania ustaw rozporządzeniem", która "uderza w porządek konstytucyjny". W tej samej sprawie i w imieniu prezydenta specjalne oświadczenie wygłosił szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.

Waldemar Żurek będzie gościem "#BezKitu". Start programu o godz. 20. w TVN24 i TVN24+.

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości nowelizujące regulamin urzędowania sądów ogłoszono w Dzienniku Ustaw we wtorek, 30 września. Nowelizacja odnosi się m.in. do kwestii funkcjonowania systemu losowego przydziału spraw sędziom (SLPS).

- Rozporządzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka zmieniające regulamin urzędowania sądów powszechnych jest ostentacyjnym, bezprawnym aktem - powiedział prezydencki minister, komentując w piątkowy wieczór ten dokument.

Dodał, że nowelizacja "poprzez ukształtowanie zasady obsady składów orzekających i redystrybucji spraw", narusza w opinii kancelarii ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych i "szereg norm konstytucyjnych".

"Ziobrolotek". Żurek, kancelaria prezydenta i Kaczyński o sędziach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ziobrolotek". Żurek, kancelaria prezydenta i Kaczyński o sędziach

Nawrocki "wzywa wszystkich sędziów"

W tym samym czasie prezydent Karol Nawrocki opublikował w mediach społecznościowych stanowisko, w którym skrytykował zmiany. "Próba zastępowania ustaw rozporządzeniem uderza w porządek konstytucyjny i w legitymację demokratyczną władzy ustawodawczej. Projektowane reguły ustalania składu sądu mają stać się nieweryfikowalne po to, by umożliwić ręczne sterowanie doborem sędziów pod polityczne potrzeby i oczekiwania rządzących" - napisał w serwisie X.

"Jako Prezydent Rzeczypospolitej wzywam wszystkich sędziów - niezależnie od tego, w jakiej procedurze zostaliście powołani i z rąk którego Prezydenta RP odebraliście akt powołania - abyście, kierując się konstytucyjną zasadą z art. 178 Konstytucji, w sprawowaniu urzędu pozostali niezawiśli i podlegali tylko Konstytucji oraz ustawom. W ten sposób potwierdzicie Państwo swoją niezależność wobec brutalnych prób nacisku, manipulacji i bezprawia, jakie próbuje się na Was wymusić" - zwrócił się Nawrocki do sędziów.

Stanowisko prezydenta Nawrockiego w sprawie rozporządzenia ministra Żurka wygłoszone przez szefa KPRP Boguckiego
Źródło: TVN24

Według prezydenta "to jest prawdziwy test niezawisłości tysięcy polskich sędziów, test odpowiedzialności za konstytucyjny porządek państwa, który każdemu gwarantuje prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie, przez niezależny, a także bezstronny sąd ustanowiony ustawą".

Nawrocki zadeklarował też "jako strażnik Konstytucji, pełne wsparcie" dla sędziów, którzy "nie ulegną bezprawnym próbom pozbawienia ich niezawisłości". "Jednocześnie mówię jasno: ten, kto ulegnie bezprawiu i złamie złożoną przysięgę, sam podważy swój mandat do orzekania w imieniu Rzeczypospolitej - moralny i wynikający z zaufania publicznego - a podejmowane w takich warunkach rozstrzygnięcia będą kwestionowane" - podkreślił prezydent. 

Prezydent przypomniał rotę ślubowania sędziowskiego i napisał: "Niech ta rota będzie tarczą Waszej niezawisłości i kompasem w chwilach próby".

Prezydent apeluje o "stosowanie bezpośrednio przepisów ustawy"

Wystąpienie Boguckiego przed kamerami powtarzało w większości stanowisko prezydenta. Szef prezydenckiej kancelarii powiedział dodatkowo, że "do czasu rozstrzygnięcia" rozporządzenie "nie powinno być stosowane w zakresie, w jakim kreuje pozaustawowe wyjątki od losowości przydziału i niezmienności składu". Nie doprecyzował jednak, w jaki sposób miałoby dojść do rzeczonego "rozstrzygnięcia", ale podkreślił, że rozporządzenie powinno zostać "niezwłocznie uchylone".

- Prezesi sądów oraz przewodniczący wydziałów powinni stosować bezpośrednio przepisy ustawy, zapewniając pełną losowość całych składów i dopuszczając zmianę składu wyłącznie w ustawie wskazanych wyjątkach - mówił.

Jak dodał, "projektowane reguły ustalania składu sądu mają stać się niczym nieograniczone i nieweryfikowalne po to, by umożliwić sterowanie doborem sędziów pod polityczne potrzeby i oczekiwania rządzących".

- To prosta droga do całkowitego zniszczenia zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości i do zniesienia gwarancji bezstronności - ocenił.

OGLĄDAJ: Żurek do Kaczyńskiego: spokojnie panie prezesie, będziemy zbierać dowody skrupulatnie, nie jestem Ziobrą
Żurek

Żurek do Kaczyńskiego: spokojnie panie prezesie, będziemy zbierać dowody skrupulatnie, nie jestem Ziobrą
NA ŻYWO

Żurek
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz, ms/adso

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

SądsędziowieZbigniew BoguckiKancelaria Prezydenta RPMinisterstwo SprawiedliwościWaldemar ŻurekKarol Nawrocki
