Polska

Nawrocki powoła swoich współpracowników. Lista ministrów

Karol Nawrocki
Nawrocki: Pałac Prezydencki i BBN będzie redutą motywacji i szukania wspólnych rozwiązań dla naszego bezpieczeństwa
Źródło: TVP
W czwartek w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki powoła kierownictwo swojej kancelarii oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Nazwiska nowych ministrów zapowiadał jeszcze przed objęciem funkcji głowy państwa.

W środę Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę i formalnie objął urząd prezydenta. W czwartek, w drugim dniu swojego urzędowania powoła kierownictwo kancelarii prezydenta oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent jeszcze przed objęciem urzędu głowy państwa zapowiadał, kto obejmie konkretne stanowiska. Szefem kancelarii zostanie Zbigniew Bogucki - polityk PiS, zaangażowany w kampanię Nawrockiego. Wcześniej on sam był wskazywany jako jeden z potencjalnych kandydatów PiS na prezydenta. W przeszłości Bogucki był między innymi wojewodą zachodniopomorskim w latach 2020-2023.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Plany Nawrockiego na najbliższe dni

Plany Nawrockiego na najbliższe dni

Prezydencka kancelaria. Nieprzypadkowe nazwiska

Prezydencka kancelaria. Nieprzypadkowe nazwiska

Kogo jeszcze powoła Nawrocki?

Zastępcą Boguckiego w KPRP zostanie obecny poseł PiS z Podlasia Adam Andruszkiewicz. W przeszłości był on m.in. wiceszefem resortu cyfryzacji. Zanim przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości, Andruszkiewicz był związany z Młodzieżą Wszechpolską i Ruchem Narodowym. W 2014 roku startował z listy Ruchu do Parlamentu Europejskiego.

Zdjęcie z 22 lipca 2025 roku
Adam Andruszkiewicz po spotkaniu prezydenta-elekta Karola Nawrockiego z politykami PiS
Źródło: PAP/Paweł Supernak

Szefem gabinetu prezydenta będzie dotychczasowy poseł PiS Paweł Szefernaker, który był szefem sztabu wyborczego Nawrockiego, a w przeszłości – wiceszefem MSWiA za rządów Mariusza Kamińskiego w tym resorcie.

CZYTAJ WIĘCEJ W TVN24+: "Szogun internetu" i technokrata, który "nie lubi błyszczeć"

Zdjęcie z 14 października 2024 roku
Paweł Szefernaker na konferencji w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości
Źródło: PAP/Albert Zawada

Do nowej Kancelarii Prezydenta RP trafią również osoby związane do tej pory z Instytutem Pamięci Narodowej, którego Nawrocki był prezesem od 2021 roku. Zastępcą Szefernakera zostanie dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN Jarosław Dębowski, a rzecznikiem prasowym Kancelarii Prezydenta – Rafał Leśkiewicz, który do tej pory był rzecznikiem Instytutu.

Zdjęcie z 01 września 2023 roku
Rafał Leśkiewicz
Źródło: Piotr Nowak/PAP

Współpracownikiem Nawrockiego będzie także dotychczasowy dyrektor Biura Kadr w Instytucie Pamięci Narodowej Mateusz Kotecki. Ma on odpowiadać za sprawy społeczne i działania interwencyjne w KPRP. Nawrocki przekazał też, że funkcję ministra ds. Polonii i Polaków za granicą będzie pełnić Agnieszka Jędrzak, która była dyrektorem Biura Współpracy Międzynarodowej IPN.

Nawrocki do współpracy zaprosił też salezjanina, ks. dr. hab. Jarosława Wąsowicza – znanego m.in. z organizowania pielgrzymek kibiców – do pełnienia funkcji kapelana prezydenta.

6 stycznia 2024 roku
Ksiądz Jarosław Wąsowicz
Źródło: Waldemar Deska/PAP

Za sprawy międzynarodowe w kancelarii Nawrockiego odpowiadać będzie dotychczasowy poseł PiS Marcin Przydacz, który już w czasie prezydentury Andrzeja Dudy był szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. W Sejmie zasiadał m.in. w komisji spraw zagranicznych. Zanim trafił do kancelarii prezydenta Dudy, Przydacz w latach 2019-2023 był wiceszefem MSZ.

Zdjęcie z 1 lipca 2025 roku
Marcin Przydacz
Źródło: PAP/Wiktor Dąbkowski

W kancelarii pozostać ma bliski współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy, Wojciech Kolarski, który od lutego tego roku pełnił funkcję szefa Biura Polityki Międzynarodowej.

Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie Sławomir Cenckiewicz – doktor habilitowany historii, w latach 2016–2023 dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, a w latach 2016-2021 członek Kolegium IPN.

Zdjęcie z 27 marca 2024 roku 
Sławomir Cenckiewicz
Źródło: Adam Warżawa/PAP

W sierpniu 2023 roku Cenckiewicz, z rekomendacji PiS, stanął na czele budzącej kontrowersje po stronie ówczesnej opozycji, tzw. komisji badającej wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Krytycy zarzucali komisji upolitycznienie, między innymi to, że jej działanie miało być wymierzone w Donalda Tuska, szykującego się wtedy do wyborów, w wyniku których został premierem.

W lipcu 2024 roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do informacji niejawnych. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ruch KPRM w sprawie Cenckiewicza. "Takie jest prawo, czy to się podoba, czy nie"

Ruch KPRM w sprawie Cenckiewicza. "Takie jest prawo, czy to się podoba, czy nie"

Pokieruje BBN bez dostępu do informacji niejawnych? "Niech pan się o mnie nie martwi"

Pokieruje BBN bez dostępu do informacji niejawnych? "Niech pan się o mnie nie martwi"

Zastępcami Cenckiewicza w BBN zostaną dwaj generałowie: generał Andrzej Kowalski, w latach 2015–2020 szef Służby Wywiadu Wojskowego, oraz generał rezerwy Mirosław Bryś, który za rządów Mariusza Błaszczaka w MON odpowiadał za kwestię rekrutacji do Wojska Polskiego, wcześniej zaś był dowódcą 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, służył też w elitarnej 6. Brygadzie Powietrzno-Desantowej.

Mariusz Błaszczak i generał Mirosław Bryś
Mariusz Błaszczak i generał Mirosław Bryś
Źródło: Platforma X/MON_GOV_PL
Zdjęcie z 10 listopada 2018 roku
Generał Andrzej Kowalski
Źródło: WOJCIECH STROZYK/REPORTER/East News

W kancelarii pracować będzie również polityk PiS Karol Rabenda – w latach 2021–2023 wiceszef resortu aktywów państwowych, który będzie odpowiedzialny za obszary: energetyki, rozwoju oraz projektów strategicznych.

Karol Rabenda (po prawej), obok Mateusz Kotecki i Karol Nawrocki
Karol Rabenda (po prawej), obok Mateusz Kotecki i Karol Nawrocki
Źródło: x.com/NawrockiKn
Autorka/Autor: os/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adam Chełstowski / Forum

