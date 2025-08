Plany Nawrockiego na najbliższe dni

Leśkiewicz: prezydent Karol Nawrocki przedstawi dwa projekty ustaw Źródło: TVN24

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w rozmowie z reporterem TVN24 Arturem Molędą mówił o najbliższych planach spotkań i inicjatyw Karola Nawrockiego. Poinformował, że w czwartek po południu Nawrocki spotka się z mieszkańcami Kalisza (województwo wielkopolskie) i "tam przedstawi projekt ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym".

- Będzie to projekt ustawy w tym szerokim brzmieniu, zaproponowanym przez rząd Zjednoczonej Prawicy, a więc takim, który uwzględnia projekt kolejowej szprychy między innymi - doprecyzował rzecznik. Leśkiewicz zapowiedział, że tego dnia prezydent ma zamiar przekazać projekt do marszałka Sejmu Szymona Hołowni i będzie to jego "pierwsza inicjatywa" ustawodawcza.

Karol Nawrocki przedstawi dwa projekty ustaw

W piątek Nawrocki przyjedzie do Kolbuszowej (województwo podkarpackie), gdzie zaprezentuje "jeden z projektów ustaw wchodzący w skład 'pancerza podatkowego'"'. Leśkiewicz dopytywany o szczegóły, powiedział, że prezydent przedstawi je za dwa dni.

Leśkiewicz dodał, że w czwartek o godzinie 11 odbędzie się jeszcze "uroczystość domykająca objęcie urzędu przez prezydenta Karola Nawrockiego, (czyli) powołanie składu Kancelarii Prezydenta".

Zapytany, czemu para prezydencka nie zamieszka w Pałacu Prezydenckim, tylko w Belwederze, rzecznik wyjaśnił, że prezydent z małżonką nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji.

Molęda przekazał później na antenie TVN24, że para prezydencka będzie mieszkać w Belwederze, a decyzja ta wynika - jak podał reporter TVN24 - że apartamenty w Pałacu Prezydenckim, które dotychczas zamieszkiwał Andrzej Duda, muszą przejść remont.

