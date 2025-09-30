Nawrocki o woreczkach nikotynowych. "Lepiej żyć bez tego"

Karol Nawrocki zażył coś podczas uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Karol Nawrocki, we wtorkowej rozmowie w Radiu ZET był pytany o to, czy zgadza się ze stwierdzeniem, że "stara się rzucić nikotynę, ale nie potrafi". - Nie staram się rzucić nikotyny, a gdy zacznę rzucać nikotynę, to ją rzucę bo mam bardzo silną wolę. Nikomu jednak nie polecam zażywania nikotyny, lepiej żyć bez tego - odparł Nawrocki.

Następnie był pytany o to, co zażywał na forum ONZ, co zostało uchwycone na zdjęciach i nagraniach.

- Są to dozwolone, szeroko dostępne woreczki nikotynowe, których, jeszcze raz to powtórzę, nie polecam - odpowiedział.

Karol Nawrocki na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Źródło: TVN24

Prezydent mówił dalej, że jest to jego zdaniem zabawne, że woreczek nikotynowy wywołuje tyle zainteresowania, w porównaniu do innych wyrobów tytoniowych takich jak papierosy czy cygara.

- W wielu miejscach na forum ONZ, wielu delegatów pali papierosy czy cygara, natomiast woreczek nikotynowy wywołuje takie zainteresowanie, ale chyba tylko w Polsce - ocenił Nawrocki.

Czym jest snus i jakie są jego rodzaje?

Snusy oraz woreczki nikotynowe (ang. white snus) są produktami zawierającymi nikotynę, przy czym klasyczne snusy są produktem tytoniowym, a white snus działają na podobnej zasadzie, jednak nie zawierają tytoniu. Umieszcza się je pod wargą, gdzie nikotyna wchłania się przez błony śluzowe. Jeden woreczek zawiera około 50-60 mg nikotyny, czyli dwu-, trzykrotnie więcej niż papieros. Używanie tych produktów jest uzależniające i może prowadzić do takich samych problemów zdrowotnych jak tradycyjne palenie.

W Polsce, podobnie jak w większości krajów Unii Europejskiej, sprzedaż snusów zawierających tytoń jest zakazana. Z kolei woreczki nikotynowe są legalne, a ich sprzedaż jest dozwolona osobom pełnoletnim. Minister zdrowia Izabela Leszczyna w październiku 2024 roku informowała, że jej resort pracuje nad ustawą, która zakaże sprzedaży woreczków z nikotyną, które jak oceniła, są "bardzo niebezpieczne i szkodliwe".

OGLĄDAJ: TVN24 HD