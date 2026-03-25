Nawrocki chciał "wyjaśniać sprawę na pięści"? Szef kancelarii odpowiada

Poseł KO Jarosław Urbaniak we wtorek w "Newsie Michalskiego" w TVN24+ powiedział, że podczas jednego z posiedzeń komisji finansów Karol Nawrocki (wówczas był prezesem IPN), zaproponował mu "wyjaśnienie sprawy na pięści". Trwała wówczas dyskusja w sprawie budżetu IPN.
- Padł zwrot, że może wyjdziemy na utwardzoną ziemię - opisał Urbaniak.
Bogucki: bzdury
- Odpowiadam jednym słowem: bzdury - skomentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, komentując słowa Urbaniaka.
Prowadzący Konrad Piasecki zapytał, czy Nawrocki wytoczy proces Urbaniakowi. - Ale z kim się tam ma pan (prezydent procesować - red.), z posłem Koalicji (Obywatelskiej - red.), który bzdury opowiada? - odparł szef prezydenckiej kancelarii.
- To jest prezydent Rzeczypospolitej. Czy ma odpowiadać na każde, nawet najbardziej bzdurne informacje (przekazywane - red.) przez posłów, których już, że tak powiem, spuszczę zasłonę miłosierdzia, żeby ich nie określić - mówił Bogucki.
