Polska

Nawrocki chciał "wyjaśniać sprawę na pięści"? Szef kancelarii odpowiada

Nawrocki chciał "wyjaśniać sprawę na pięści"? Bogucki: bzdury
Źródło: TVN24
Odpowiadam jednym słowem: bzdury - stwierdził w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Komentował wtorkowe słowa posła KO w sprawie sytuacji, do której miało dojść na posiedzeniu komisji finansów z udziałem Karola Nawrockiego.

Poseł KO Jarosław Urbaniak we wtorek w "Newsie Michalskiego" w TVN24+ powiedział, że podczas jednego z posiedzeń komisji finansów Karol Nawrocki (wówczas był prezesem IPN), zaproponował mu "wyjaśnienie sprawy na pięści". Trwała wówczas dyskusja w sprawie budżetu IPN.

- Padł zwrot, że może wyjdziemy na utwardzoną ziemię - opisał Urbaniak.

Bogucki: bzdury

- Odpowiadam jednym słowem: bzdury - skomentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, komentując słowa Urbaniaka.

Zbigniew Bogucki
Zbigniew Bogucki
Źródło: TVN24

Prowadzący Konrad Piasecki zapytał, czy Nawrocki wytoczy proces Urbaniakowi. - Ale z kim się tam ma pan (prezydent procesować - red.), z posłem Koalicji (Obywatelskiej - red.), który bzdury opowiada? - odparł szef prezydenckiej kancelarii. 

- To jest prezydent Rzeczypospolitej. Czy ma odpowiadać na każde, nawet najbardziej bzdurne informacje (przekazywane - red.) przez posłów, których już, że tak powiem, spuszczę zasłonę miłosierdzia, żeby ich nie określić - mówił Bogucki.

Autorka/Autor: Kuba Koprzywa /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

