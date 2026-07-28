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Rozłam w PiS

Nie spełniły się słowa rzecznika dyscyplinarnego PiS. "Byłem przekonany"

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Karol Karski
Karol Karski: byłem przekonany, że decyzja Komitetu Politycznego PiS będzie inna
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Karol Karski w niedzielę na antenie TVN24 mówił, że Komitet Polityczny PiS stwierdzi ustanie członkostwa pewnych osób. - Byłem przekonany, że sprawa zostanie właśnie rozpatrzona w ten sposób - przyznał dziś w naszej stacji. Tak się jednak nie stało - sprawy osób, które nie podpisały partyjnej "lojalki", trafiły właśnie do niego.

44 osoby w PiS-ie, głównie przedstawiciele frakcji harcerzy, czyli zwolenników Mateusza Morawieckiego, nie złożyły deklaracji o nieuczestniczeniu w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. We wtorek Komitet Polityczny PiS skierował ich sprawy do rzecznika dyscyplinarnego PiS, chociaż oczekiwano, że zostaną oni - z byłym premierem na czele - wyrzuceni z partii.

Zupełnie co innego mówił dwa dni temu w "Faktach po Faktach" w TVN24 Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny PiS. - Komitet Polityczny przyjmie uchwałę, w której stwierdzi, że o północy z czwartku na piątek ubiegłego tygodnia ustało członkostwo pewnych określonych osób - tłumaczył. Minął wówczas termin na złożenie "lojalki".

- Ja nie odgrywam żadnej roli w tej procedurze. To nie jest postępowanie dyscyplinarne, to jest stwierdzenie, czy ktoś nadal jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, czy też nie. Akurat statut przewiduje, że niektóre sytuacje są równorzędne w stosunku do rezygnacji - przekonywał wówczas Karski.

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Źródło: TVN24

"Nie będziemy tutaj stosować żadnego automatyzmu"

Karol Karski udzielił też nam wypowiedzi we wtorek, po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS. - Tak, to są moje własne słowa jeszcze sprzed paru dni, ponieważ byłem przekonany, że sprawa zostanie właśnie rozpatrzona w ten sposób - przyznał.

- Okazało się, że dzisiaj Komitet Polityczny, dyskutując różne możliwe rozwiązania, uznał jednak, że nie będziemy tutaj stosować żadnego automatyzmu. Każda sprawa zostanie rozpatrzona indywidualnie. Zresztą, ja jestem znany z jakiegoś takiego gołębiego serca, zawsze wszystko interpretuję na rzecz osób, których to dotyczy. Trudno mi przesądzać, cokolwiek się wydarzy, bo to dla mnie też jest nieco nowa sytuacja - skomentował Karski w rozmowie z TVN24.

Rzecznik przekazał, że uczestniczył w całym wtorkowym posiedzeniu, bo jest członkiem Komitetu Politycznego. - Pan prezes przedstawił tutaj stan faktyczny i zwykle poddał sprawę pod dyskusję, bo jesteśmy partią demokratyczną, rozmawiamy między sobą - wskazał.

- Te wszystkie osoby [których dotyczy wniosek Komitetu Politycznego - red.] są do tej pory pełnoprawnymi członkami Prawa i Sprawiedliwości - poinformował Karski.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćMateusz Morawiecki
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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